Kim Kardashian pide un euro de indemnización por el robo de sus joyas de seis millones de dólares: "Quiere que se haga justicia"

Kim Kardashian ha recibido un euro de compensación tras el robo que sufrió en un hotel en 2016 de unas joyas valoradas en seis millones de dólares.

Alfonso Arús ironiza sobre "la indemnización millonaria que ha recibido Kim Kardashian por el robo de sus joyas". Todo comenzó en 2016, cuando la empresaria sufrió un robo en un hotel de unas joyas valoradas en seis millones de dólares.

"Finamente, ha recibido a modo de compensación un euro", explica Tatiana Arús, que detalla que "no ha sido el juez quien ha impuesto esa cantidad sino la propia empresaria". Al parecer, Kim Kardashian pidió a través de sus abogados el euro.

"Ella no quería una compensación económica, sino que se hiciera justicia", explica la colaboradora de Aruser@s, que destaca que mientras la famosa solo ha recibido un euro, "el hotel ha recibido 50.000 dólares por la mala imagen y un señor que estaba en la entrada del hotel ha recibido 150.000 dólares por haber sido encañonado con una pistola".

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