La crítica de Escolar tras la tardanza del ES-Alert en Valencia: "Es increíble que después de la DANA no se hayan cambiado los protocolos"

La Generalitat envió la alerta horas después de comenzar el aviso por lluvias en Valencia, pese a la tragedia ocurrida hace casi ya dos años. El periodista Ignacio Escolar lo analiza y critica en este vídeo.

Casi dos años después de la trágica DANA que asoló parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, llevándose la vida de más de 230 personas, el ES-Alert volvió a llegar tarde. La Generalitat envió la alerta horas después de comenzar el aviso por lluvias en la provincia.

Según la vicealcaldesa de Paiporta, los municipios y las mancomunidades han ido "muy por delante" de la Generalitat, que ha enviado un Es-Alert a las 22:08 horas cuando el aviso de lluvias comenzaba a las cuatro de la tarde.

El periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, no da crédito a lo ocurrido este pasado miércoles: "Es increíble que después de lo que pasó con la primera DANA no se hayan cambiado los protocolos a la hora de emitir este tipo de alertas".

Porque es evidente, asegura el periodista, que esto va a pasar una y otra vez "porque el cambio climático está provocando que estos fenómenos meteorológicos extremos sean cada vez más recurrentes y habituales".

Por tanto, "lo lógico es pensar que en un sitio donde ha habido tantos muertos se pongan la venda en la herida para que en la siguiente vez no ocurra", subraya Escolar.

Por otro lado, y en cuanto al tema que plantea el politólogo Pablo Simón, que podemos ver también en este vídeo, de si esto (mandar las alertas) debe ser una competencia general o una autonómica, Escolar asegura que no sabe qué decir porque "el problema parece ser que para algunos el negacionismo climático les lleva a que avisar a la gente de que lo mismo se ahogan es una injerencia imposible en su libertad privada e individual", argumenta el periodista recordando las críticas y las "barbaridades" que se escucharon cuando la Comunidad de Madrid mandó por primera vez un ES-Alert por temporal.

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