Enrique Roviralta, presidente de los médicos de Ceuta, propone una "huelga general de la sanidad": "No vamos a aguantar la inacción del Ministerio"

El presidente del Colegio de Médicos denuncia la "inacción" del departamento dirigido por Mónica García y anuncia que se baraja la opción de una huelga general de la sanidad a partir del 24 de septiembre.

"Una situación de colapso". Así define el doctor Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, la situación en el sistema sanitario de la ciudad autónoma más de un mes y medio después del inicio de la crisis migratoria.

Roviralta explica en Al Rojo Vivo que "diga lo que diga la ministra, diga lo que diga el INGESA, nuestros compañeros están rotos emocionalmente".

"En urgencias ya hay bajas médicas y renuncias. Es que los pacientes llegan en ambulancia de cinco en cinco y las urgencias se han multiplicado por dos, por tres o por cuatro", añade. Además, detalla que los profesionales sanitarios sufren "agresiones y brotes infectocontagiosos".

Ante esta tesitura, Roviralta afirma que, "muy a nuestro pesar" se bajara la opción de "una huelga general de la sanidad, de médicos, de enfermeras, de celadores y de técnicos". "Lo que no vamos a aguantar es que ante la inacción del gobierno y la inacción del Ministerio, nuestra sanidad pública se esté desmoronando", añade el doctor Enrique Roviralta, que adelanta en laSexta que esta huelga se podría producir la próxima semana, a partir del 24 de septiembre.

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