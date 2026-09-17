La Aemet eleva a rojo el aviso por lluvias y tormentas en Cartagena y Mazarrón

Los detalles "No realice desplazamientos a pie o en vehículo, salvo que sean estrictamente necesarios. No atraviese zonas inundadas, ramblas, cauces ni vados", advierte el ES-Alert.

La Agencia Estatal de Meteorología ha declarado alerta roja por lluvias y tormentas en el Campo de Cartagena y Mazarrón, anticipando precipitaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora. Esta alerta, considerada de "peligro extraordinario", estará vigente hasta las 12:00 horas de hoy. Debido a ello, se han suspendido las actividades escolares y cerrado centros de mayores. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, está coordinando el dispositivo de seguridad del Ayuntamiento. La dirección general de Seguridad y Emergencias ha emitido un mensaje de alerta a los móviles, instando a la población a permanecer en lugares seguros y seguir las indicaciones oficiales. Las lluvias han superado los 70 litros por metro cuadrado en Cartagena, afectando principalmente zonas como Pozo Estrecho. La Policía Local recomienda evitar varias vías debido a la acumulación de agua, y se insta a la ciudadanía a extremar precauciones y seguir las instrucciones de las autoridades.

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a roja la alerta por lluvias y tormentas hoy en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde se esperan precipitaciones de 60 litros por metro cuadrado en una hora. El aviso, con nivel de "peligro extraordinario", estará activo hasta las 12:00 horas de este jueves.

En toda la zona se ha suspendido la actividad escolar y se han cerrado los centros de mayores. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, coordina con efectivos municipales el dispositivo de seguridad del Ayuntamiento desde primera de la mañana, según han indicado fuentes municipales.

Ante esta situación, la dirección general de Seguridad y Emergencias ha emitido a las 10:30 horas un mensaje 'ES-Alert' a los teléfonos móviles: "Ante las fuertes lluvias y el riesgo de inundaciones en el Campo de Cartagena y Mazarrón, permanezca en su vivienda o busque un refugio seguro y sitúese en las zonas más elevadas posibles hasta nuevo aviso".

"No realice desplazamientos a pie o en vehículo, salvo que sean estrictamente necesarios. No atraviese zonas inundadas, ramblas, cauces ni vados. Siga la información y las indicaciones de los servicios de emergencia a través de los canales oficiales. Llame al 112 únicamente en caso de emergencia", concluye el mensaje.

En la última hora se han registrado en la comarca de Cartagena lluvias de más de 70 litros por metro cuadrado. Las primeras precipitaciones en el casco urbano han comenzado a partir de las 9 horas, aunque en zonas como la diputación de Pozo Estrecho las lluvias se han producido durante la madrugada, donde se ha registrado un acumulado de 36 litros por metro cuadrado.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, coordina con efectivos municipales el dispositivo de seguridad desde primera hora de la mañana, según han indicado fuentes municipales, que han recordado que se ha suspendido la actividad en centros educativos, centros sociales, centros de día y centros de atención temprana, al igual que en varios municipios de la Región de Murcia que se encuentra en alerta naranja.

Por su parte, la delegación del Gobierno en Murcia ha pedido, a través de la red social X, que ante el riesgo de lluvias muy fuertes se tenga la máxima precaución, evitando cruzar ramblas o cauces, y ha advertido de la necesidad de alejarse de zonas inundables y de prestar atención a las indicaciones y avisos oficiales.

La Policía Local de Cartagena recomienda evitar circular por Ciudad Jardín, Ramón y Cajal y Ronda Ciudad de La Unión debido a acumulación de agua por tromba de agua acaecida en zona de Víctor Beltrí.

También ha pedido que, en caso de lluvias torrenciales, se evite circular por la N-301 antigua con avenida de la Constitución Española a su paso por la rambla, en El Albujón; por RM-F35 de Cartagena hacia La Aparecida; y la F-37 desde RM-F36 (carretera Cartagena-La Palma) hacia La Aparecida.

Asimismo, se ha advertido de la peligrosidad de circular por el Camino XIV del Sifón de RM-F36 (carretera Cartagena-La Palma) hacia Los Dolores, la RM-F54 desde la rotonda de acceso este a Los Belones hacia Islas Menores; la E-16 sentido calle Diego Nicuesa en La Aljorra; y la Calle Antonio Pascual de acceso a "Nueva Aljorra".