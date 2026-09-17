Escolar, sobre la actuación de Vivas: "Se está viendo una decisión deliberada de poner todo tipo de palos en las ruedas"

El periodista Ignacio Escolar explica cómo el presidente de la comunidad autónoma en el año 2021 sí alojó a los migrantes que entraron en los polideportivos, mientras que ahora, no. En el vídeo, su análisis completo.

La Audiencia Nacional ha paralizado la decisión de Transportes de instalar un campamento de migrantes en el puerto de Ceuta. Así lo ha decidido la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo a petición del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que argumentó que no se puede instalar un "campamento migratorio", donde cabrán mil personas, junto a "instalaciones críticas de combustible y energía".

Esta decisión ha causado "perplejidad" en el Gobierno, ya que creen que se está frenando una verdadera solución sobre el terreno.

Por su parte, el periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, explica que en el año 2021 se alojó a los migrantes que entraron en los polideportivos. En esta ocasión, "Vivas dijo que no, que polideportivos no, porque dejábamos sin hacer deporte a los ceutíes. Bien, ¿dónde los pones?", señala el periodista.

De este modo, continúa Escolar, se pacta una ubicación con la ciudad de Ceuta que es el Puerto, es decir, "no se lo inventa el Gobierno y luego llega las autoridades que están en el Puerto, dependientes de Vivas y dicen que 'no'. Es decir, boicotean la decisión que ha tomado la propia autoridad de la Autoridad Portuaria, que es del gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta".

Así, subraya Escolar: "Esto es un disparate. Lo que se está viendo aquí es que hay una decisión deliberada de poner todo tipo de palos en las ruedas y que las decisiones incómodas las tome el Gobierno para que así, si algo sale mal, culpar al Gobierno".

En el vídeo podemos ver al completo su intervención, donde finaliza una idea clara: "Es compatible que se use la migración como un ataque híbrido con que quienes han entrado sean gente perfectamente inocente como vosotros".

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