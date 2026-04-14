Vallín: "Me hacen gracia los manifiestos de las organizaciones judiciales saliendo a defender a Peinado cuando en privado nadie defiende esta instrucción"

El periodista Pedro Vallín reacciona en este vídeo al auto del juez Peinado procesando a Begoña Gómez y a las manifestaciones que algunos jueces han hecho sobre el magistrado. En el vídeo, los detalles.

El presidente del Gobierno ha contestado a los medios de comunicación desde China cuando le han preguntado sobre la causa del juez Peinado contra su mujer, Begoña Gómez. "Pido a la Justicia que haga justicia. El tiempo va a poner todo en su sitio".

El magistrado ha decidido procesar a Begoña Gómez por cuatro delitos. También ha procesado a su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario Carlos Barrabés. Lo ha hecho en un auto en el que el juez, conocido por sus excentricidades, ha comparado al mismo presidente con el monarca Fernando VII, uno de los monarcas peor considerados de la historia de España.

El Gobierno de España se ha mostrado indignado por este auto y algunas asociaciones y organizaciones de jueces han salido a defender al juez Peinado de las acusaciones. "Me hace gracia estos aireados manifiestos de las organizaciones judiciales, saliendo a defender a Peinado en el espacio público cuando en el espacio privado ni conservadores, ni progresistas ni, mucho menos, en la academia, en el mundo de los profesores de universidad, defienden esta instrucción que hemos dado en llamar extravagante o pintoresca", afirma el periodista y escritor Pedro Vallín.

Pero yo creo, afirma y matiza el periodista, que extravagante es Elton John vistiendo. Porque realmente, esto que está haciendo el juez es más bien "chapucero, arbitrario y creo que una persecución", afirma el periodista. Me parece, además que "todo esto tiene un punto de violencia institucional, con un componente claramente machista, porque es una persecución porque es la esposa de quien es, que es una cosa que ya hemos visto también con Emmanuel Macron o con Obama. En fin, es casi un signo de los tiempos", añade y sentencia Vallín.

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