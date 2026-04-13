"Indignación" en Moncloa por el procesamiento a Begoña Gómez del juez Peinado, al que Ferraz acusa de sentir "inquina"

La otra cara El PP, por su parte, ha considerado "absolutamente increíble" la situación de la "tetraprocesada" mujer del presidente del Gobierno, y ha destacado que actualmente se encuentra en Pekín.

El Gobierno ha expresado su indignación ante la decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer juzgar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por delitos como tráfico de influencias y corrupción. La indignación se debe a las expresiones del auto y la coincidencia de la decisión con un viaje oficial de Gómez a China. El PP, por su parte, ha calificado de "increíble" la situación, criticando al Ejecutivo por atacar a la justicia. El ministro Félix Bolaños confía en que un tribunal superior revocará la decisión, mientras el PP pide su dimisión por "acoso a los jueces".

El Gobierno se ha mostrado indignado este lunes por el auto del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, a la que ha propuesto juzgar por cuatro delitos, mientras que el PP ha considerado "absolutamente increíble" la situación de la "tetraprocesada" mujer del presidente del Gobierno.

Peinado ha dado por cerrada este lunes la instrucción de la causa contra Begoña Gómez y ha propuesto juzgarla por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida en un auto con el que fuentes de Moncloa a laSexta han mostrado su "indignación".

Esta "indignación" viene motivada también por algunas expresiones contenidas en el mismo, como la siguiente: "Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal".

La decisión del juez Peinado ha sido conocida cuando Begoña Gómez se encuentra junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un viaje oficial en China, una circunstancia que, según fuentes de Moncloa, consideran que no es casual. Una "casualidad" que también han resaltado fuentes del PSOE a laSexta, aludiendo a que se ha producido "el mismo día en el que el principal investigador del caso Kitchen ha identificado a Mariano Rajoy con algunos de los apodos que utilizaban los implicados en la trama".

"Desde el inicio del proceso nos hemos encontrado ante una instrucción cuanto menos sorprendente. Errática y prospectiva, corregida por la Audiencia Provincial de Madrid en al menos 13 ocasiones. Se han anulado registros, citaciones de testigos y otras diligencias por falta de indicios y motivación. Sorprende también la inquina con la que se ha perseguido a Begoña Gómez y la pasividad con la que se investiga a Alberto González Amador, investigado por varios delitos y de quien todavía esperamos un informe patrimonial", agregan.

Asimismo señalan que "no debemos olvidar" que el caso comenzó tras una denuncia de "la organización ultraderechista Manos Limpias, basada en bulos y noticias falsas". "En nuestra opinión, carece de toda base y responde a una estrategia de la derecha y la ultraderecha y sus terminales políticas y mediáticas. Una estrategia que no es otra que el acoso y derribo contra el presidente del Gobierno usando todo lo que está al alcance de su mano, incluso a su familia. No todo vale en política. La derecha y la ultraderecha han cruzado una línea nunca antes traspasada en la democracia española", han remarcado.

"Podemos afirmar con rotundidad que la actividad profesional de la mujer del presidente del Gobierno es intachable. Estamos convencidos de que la verdad terminará imponiéndose", han afirmado.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este lunes que la decisión del juez Peinado "ha avergonzado a muchos ciudadanos" y "a muchos jueces y magistrados" de España. "El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable", ha aseverado.

Bolaños ha asegurado que tiene "confianza absoluta" en que un tribunal superior "imparcial" e "independiente" vaya a "revocar la decisión". "Este caso donde nada hay, por mucho que se revuelva, pues nada se podrá establecer", ha declarado el titular de la cartera de Justicia en declaraciones ante los medios en un acto de presentación de la convocatoria 2026 de las becas SERÉ para opositar a juez, fiscal, abogado del Estado o LAJ.

Para el PP es "absolutamente increíble"

Mientras, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado: "Solo cabe decir una cosa y es que la tetraprocesada está en Pekín". Para el PP, es "absolutamente increíble" la situación de la "tetraprocesada" mujer del presidente del Gobierno, según Ezcurra, quien se ha preguntado si alguien conoce a algún otro primer ministro que tenga una mujer que haya sido llamada a testificar por, por ejemplo, amaño de contratos públicos desde la sede de la Presidencia del Gobierno.

Desde el PP también se ha pronunciado Cuca Gamarra, quien ha acusado al Gobierno de "socavar el Estado de derecho" y ha pedido la dimisión de Bolaños por su "acoso a los jueces" tras el procesamiento de Begoña Gómez. Así, ha rechazado las "desafortunadas palabras" del ministro de Justicia y ha contestado a Bolaños: "Quienes sentimos vergüenza somos los españoles al ver a un Gobierno que ataca, insulta e intenta atemorizar a los jueces".

Gamarra ha criticado que la respuesta del Ejecutivo haya sido "la misma de siempre: atacar a los jueces y a la Justicia" y ha recordado que este procesamiento de la mujer de Pedro Sánchez "se une al de su hermano y a las causas que rodean a todos los hombres del presidente" y que incluso señalan "la presunta financiación irregular del Partido Socialista".

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