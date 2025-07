Valdivia, indignado al escuchar las críticas de los partidos sobre el 'caso Koldo': "Hablan de puteros pero no hacen nada"

Antonio Ruiz Valdivia ha destacado que, cuando los políticos hablan de corrupción, deberían tomar medidas. El periodista ha recordado que, aunque ahora escuchamos al PP pedir la dimisión de Pedro Sánchez, es un partido "condenado a título lucrativo en una sentencia firme y que tiene su sede pagada con dinero B".

Ahora, ha indicado que tiene un instrumento democrático muy valioso por el que podría echar a Sánchez, que es presentando una moción de censura.

Por su parte, ha señalado que al presidente del Gobierno no le vale solo con hacer una renovación de caras. "Escuchamos estos días algo que me repugna, que es el argumento de puteros", ha confesado, destacando que si están en contra de que esto ocurra no entiende por qué no ponen en marcha inmediatamente una ley de "abolición de la prostitución".

"Me parece denigrante hablar de puteros y así de las mujeres y no hacer nada", ha criticado.

Un momento que ha aprovechado para reconocer que le parecen interesantes las medidas concretas que ha propuesto Sumar para llevar a cabo una ley anticorrupción. "Los políticos están para aprobar medidas que no nos lleven a pozos como el que vemos ahora mismo", ha recordado.