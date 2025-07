La nueva 'doctrina penal' de Ábalos: "La gente tiene envidia. En este país es más delito follar que robar"

José Luis Ábalos, exministro y exdirigente socialista, ha optado por defenderse en los medios de comunicación, en lugar de ante el juez. En declaraciones a 'Ok Diario', Ábalos critica que la UCO de la Guardia Civil no mencione a nadie de Interior, a pesar de que, según él, hay muchas personas implicadas. Expresa su sorpresa por la falta de investigación hacia el ministro Fernando Grande-Marlaska y sugiere que Santos Cerdán intenta involucrar al ministro Félix Bolaños. Además, se muestra indignado por el tratamiento de sus relaciones personales, afirmando que es fruto de la envidia. Estas declaraciones surgen tras la publicación de audios comprometedores en los que hablaba con Koldo sobre mujeres prostituidas.

José Luis Ábalos está protagonizando una defensa que, de momento, no se atreve a hacer ante el juez, pero sí en los medios de comunicación. El exministro y exdirigente socialista, que negó todo ante el Tribunal Supremo, dispara ahora contra sus excompañeros en declaraciones a 'Ok Diario', en las que cuestiona que la UCO de la Guardia Civil "no habla de nadie de Interior", cuando, según él, "de Interior hay un huevo de gente pringada".

En conversación con el citado digital, el que fuera secretario de Organización del PSOE ha expresado su extrañeza por el hecho de que el titular de dicho departamento, Fernando Grande-Marlaska, no esté siendo investigado, a pesar de que su exasesor, Koldo García, "no salía de ahí, de la Dirección General de la Policía, de la Guardia Civil". "Hay un general pringado en todo, y coroneles, pero a Interior no se le toca", ha criticado.

El ex ministro incluso especula con que "debe haber algo" en relación con el ministro Marlaska porque, según él, "lo normal" sería que estuviera "pillado". También afirma que Koldo "era un elemento autónomo", que "tenía independencia" y no actuaba de su parte.

Declaraciones en las que también desliza que Santos Cerdán, que el lunes entró en prisión, quiere arrastrar al ministro Félix Bolaños: "Si tú le tienes ganas a alguien, dejas caer su nombre", dice Ábalos, que considera que Cerdán "ha puesto en el disparadero" al titular de Justicia "porque siente que Bolaños ha estado también intrigando".

Conspiraciones, dardos envenenados y ningún 'mea culpa' por parte de Ábalos, que además se muestra indignado por el tratamiento de sus relaciones personales y afirma que es fruto de la "envidia": "La gente tiene envidia. En este país es más delito follar que robar", ha trasladado el exministro al citado medio.

Unas palabras especialmente sangrantes después de que trascendieran los bochornosos audios en los que hablaba con Koldo sobre mujeres prostituidas con un tono lamentable. "Es la aspiración de todo el mundo. Lo que la gente pretende es que yo esté con una abuela que diera asco. Y entonces sería correcto e incorrecto. Pero como sean jóvenes, ahí parece que ya no gusta tanto", llega a decir a 'Ok Diario'.