El periodista ha acusado a la derecha de alimentar las dudas sobre la limpieza del proceso electoral y ha vinculado el endurecimiento de su discurso con la previsión de una participación que podría ser récord.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha cuestionado la concesión de la nacionalidad española al advertir de que "no se le puede conceder a cualquiera". Además, ha puesto en duda que disponer de la nacionalidad española garantice necesariamente el derecho al voto. Unas declaraciones con las que se están generando interrogantes sobre el funcionamiento del sistema electoral español que hasta ahora no existían.

Preguntado en Al Rojo Vivo Antonio Ruiz Valdivia por si considera que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal aprovecharán el debate de este jueves para cuestionar el recuento electoral, el sistema y la legitimidad del voto, ha apuntado que esa es precisamente la estrategia que están siguiendo ambos dirigentes. "Estamos viendo cómo elevan el tono en los últimos días", ha señalado, una actitud que también ha relacionado con la posibilidad de que la participación en las elecciones alcance cifras récord.

Valdivia ha ido más allá y ha cargado duramente contra Aznar, al que ha definido como "uno de los personajes más destructivos de nuestra democracia". "Que siga dando lecciones el hombre que nos metió en una guerra ilegal me parece una absoluta falta de respeto al sistema democrático español", ha concluido.

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