Triana considera "complicado" que Irán se democratice con un bombardeo: "Hace falta un ayatolá a lo Delcy que dé el paso"

El contexto Estados Unidos e Irán han lanzado una ofensiva en Teherán ante el programa nuclear de los persas y para intentar acabar con el régimen de los ayatolás.

Estados Unidos ha atacado Irán. Ha lanzado una ofensiva conjunta con Israel contra Teherán. En un bombardeo a un país que es desde hace tiempo uno de los grandes objetivos de Donald Trump. Que está también en el punto de mira de Benjamin Netanyahu. Todo, por el programa nuclear iraní... y para tratar de terminar con el régimen de los ayatolás.

Sobre ello ha hablado Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad, en Al Rojo Vivo. En el especial del programa que presenta Antonio García Ferreras sobre el ataque al país persa. En sus palabras, ha considerado "complicado pensar en un escenario de democratización por bombardeo".

Y ha comparado la situación con Venezuela: "Hace falta un ayatolá a lo Delcy Rodríguez, que diga que todo tiene que cambiar para que más o menos todo siga igual y continúen con sus cuentas corrientes y con esa posición de poder".

"Hace falta un elemento en el régimen que esté dispuesto a dar el paso para que todo cambie", ha insistido el analista.

De momento, la situación es de máxima tensión en Oriente Medio. Irán, tras el ataque, ha respondido lanzando una ofensiva contra Israel y contra bases militares de EEUU en países como Bahrein, Dubái y Kuwait.

