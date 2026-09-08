El nuevo argumentario del Gobierno sobre Ceuta: un "nuevo victimismo" del "presidente valiente" Sánchez

El contexto Según ha publicado 'Artículo 14', el Ejecutivo nacional ha elaborado un argumentario para sus cargos públicos para abordar de manera común la crisis migratoria en Ceuta.

El Gobierno ha elaborado un argumentario para sus cargos públicos con el objetivo de presentarse como víctimas de ataques por parte de la derecha internacional, Israel y Rusia, en el contexto de la crisis de Ceuta. Pedro Sánchez se ha mostrado como víctima de la ultraderecha por su gestión en Ceuta, y esta estrategia de comunicación busca proyectar la imagen de un presidente que resiste a la presión internacional. El argumentario no critica a Marruecos, manteniendo la neutralidad para no agravar la situación. Además, se busca convencer a pensionistas y beneficiarios de ayudas de que la derecha podría retirarles los subsidios.

Ataque a un presidente valiente. Es una frase que hemos escuchado estos días cuando se ha preguntado a miembros del Gobierno sobre la crisis de Ceuta. Y no era casual, lo llevaban escrito ya que, según publica 'Artículo 14', el Ejecutivo ha elaborado un argumentario para sus cargos públicos con las frases e ideas que había que decir con un objetivo: presentarse como una especie de víctimas de toda la derecha internacional, de Israel y Rusia.

El mismo Pedro Sánchez ya se ha presentado una víctima de la ultraderecha por su gestión en Ceuta: "Toda la internacional ultraderechista atacando a España". Pero ahora también sabemos que forma parte de la estrategia de comunicación del Gobierno. Recurrir a cierto victimismo. "Nuevo victimismo. ataque a un presidente valiente que no va a abandonar Ceuta", señalan en uno de los mensajes argumentarios recogidos por el citado medio.

Práctica habitual de todos los partidos. En este caso, se busca proyectar la imagen de un presidente que resiste a la derecha reaccionaria internacional: "Quieren la cabeza de Sánchez los poderes fácticos internacionales por haber defendido a España y haberla puesto en el tablero internacional. Quieren la cabeza del presidente por haber posicionado a España en el mundo y en la historia".

Un presidente atacado por Israel, Rusia y Estados Unidos por reconocer un genocidio en Palestina, haber defendido Ucrania y oponerse a la guerra de Irán y a los aranceles de Donald Trump respectivamente. "Hubo redes rusas e israelís atacaron al Gobierno de España", ha señalado Sánchez

Un argumentario que no recoge una sola crítica a nuestro vecino africano: "Se mantendrá la neutralidad con Marruecos para no agravar la situación en ningún sentido como vecino necesario". Algo que conecta con las declaraciones de ministros y ministras en los últimos días como el "las relaciones con Marruecos son cercanas" de Fernando Grande-Marlaska o "Grandes socios como Marruecos" de José Manuel Albares.

Y que pronostican que, cuando se normalice la situación en Ceuta, Sánchez podrá presentarse como la resistencia: "Si aguantamos el envite, llegan inversiones, empiezan las expulsiones y se consigue cierta imagen de acción y normalidad en Ceuta, el Presidente habrá aguantado con fuerza y liderazgo frente a las presiones interesadas del ámbito internacionales y será un valor electoral".

Además, con un mensaje para pensionistas y los que cobran ayudas incluido: "Saben que somos el Gobierno que mejor garantiza el cobro de esas pagas mientras que la derecha las llama paguitas (hay que ponerlo en calor y fomentar el miedo a que la derecha las rebaje o elimine)". Quieren convencerles de que la derecha podría retirarles los subsidios.

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