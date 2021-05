La miembro de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha dudado en el programa Al Rojo Vivo sobre la legalidad de las devoluciones de migrantes efectuadas por el Gobierno tras la crisis diplomática con Marruecos.

En este sentido, la representante andaluza recalca que "es muy difícil argumentar" que dichos retornos se hayan hecho "conforme a la legalidad vigente", y explica: "Esto supone asegurarse de que cada una de esas personas no son demandantes de asilo y están identificados".

Concretamente, Rodríguez ha asegurado que, en esta crisis política tornada en humanitaria, "no se ha escuchado las voces de los migrantes". Ante esto, recuerda el ejemplo del joven senegalés que se fundió en un abrazo con Luna, una voluntaria que le atendió: "Lo último que sé del senegalés del abrazo... hemos prestado mucha atención a Luna, y eso está bien, pero también hay que prestar atención a la otra parte. Se dice del protagonista del abrazo, por lo que he sabido en redes sociales, ha sido devuelto. No tenemos certeza de que sea posible técnicamente hacer todo el proceso", critica.

"No queremos seguir viendo cómo duermen menores en estanterías"

Preguntada sobre la situación que se ha vivido estos días, Rodríguez pone el foco en la Unión Europea, debido a que, según ella, "más allá del apoyo diplomático", el ente "debería aportar ayudas humanitarias". Por ello, insiste en la urgencia, para atender a los menores que han experimentado condiciones muy precarias en los últimos días.

"No queremos seguir viendo cómo duermen menores en estanterías, ni situaciones de mucha precariedad. La Unión Europea tiene que implicarse también", espeta. Así, insiste en evitar la criminalización de los menores no acompañados, a los que define como las víctimas del conflicto diplomático: "Son niños y niñas como los que tenemos bajo tutela, que son españoles. La única diferencia es que son extranjeros. Si alguien de las siglas MENAS se queda solo con extranjeros, creo que tiene un problema de humanidad", ha concluido.