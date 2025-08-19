Albares reacciona a la citación a Begoña Gómez: "El presidente del Gobierno está sometido a una campaña de acoso"

Los detalles El ministro de Asuntos Exteriores ha defendido que "todas las esposas de presidentes del Gobierno" han tenido a una o a varias personas que "les daban apoyo" en distintas tareas.

El juez Peinado ha citado a declarar a Begoña Gómez y a su asesora por un presunto delito de malversación de fondos públicos. Un hecho sobre el que José Manuel Albares se ha pronunciado en Al Rojo Vivo.

El ministro de Asuntos Exteriores ha confesado que es consciente de que el presidente del Gobierno está "sometido a una campaña de acoso" desde múltiples ámbitos y desde hace muchos meses porque "no son capaces de derrotarles en las urnas".

Un hecho que achaca a que las políticas que están llevando a cabo están "siendo buenas para España", algo que ha asegurado que queda reflejado en el crecimiento económico del país.

De esta forma, ha indicado que es ahí donde "enmarca toda la situación" que vivimos, señalando que cree que estamos ante una causa "prospectiva".

"Todas las esposas de los presidentes del Gobierno han tenido a una persona o a varias que les daban apoyo en distintas tareas", ha defendido.

Albares ha lamentado que se esté produciendo una "deshumanización descarnada de la figura del presidente del Gobierno" en la que se ha perdido "la medida de todas las cosas". "Soy consciente de la situación de injusticia que vive Sánchez y su familia", ha reconocido.