Tellado carga contra Sánchez por criticar a los jueces pero defiende a Ayuso tras hacer lo mismo: "Son casos distintos"

¿Qué ha dicho? En una entrevista a Al Rojo Vivo este jueves, el secretario general del Partido Popular (PP) ha considerado que "por parte de la izquierda se trata de equiparar dos casos que son completamente distintos".

Para el secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, las acusaciones de 'lawfare' de la Comunidad de Madrid respecto al caso de la pareja de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y las procedentes de Moncloa en cuanto a las causas judiciales contra el hermano y la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, corresponden a caso distintos. Así lo ha destacado este jueves en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Tras considerar que "es una irresponsabilidad absoluta mantener esa tesis desde el Gobierno de España", así como "decir que hay jueces que prevarican, o sea, que toman decisiones injustas a sabiendas de que son injustas", el 'popular' ha negado haber escuchado a la presidenta madrileña "decir que esa jueza hace política", en referencia a la que instruye la causa contra el empresario Alberto González Amador

Entonces, ha subrayado que "por parte de la izquierda se trata de equiparar dos casos que son completamente distintos". "En el caso de González Amador, la realidad es que es un caso que afecta a su actividad privada, en la que ningún administración pública está vinculada", mientras que en los "de los familiares del presidente del gobierno, de su hermano y de su esposa, estamos hablando de malversación de fondos públicos, y de aprovecharse de la posición de su familiar que es el presidente del Gobierno", ha argumentado.

En definitiva, para Tellado "en el PSOE tienen mucho interés de equiparar ambos casos", pese a que "son radicalmente distintos". En este sentido, ha asegurado sentir "pavor al ver al presidente del Gobierno utilizar el discurso del que hasta hace unos años solo utilizaba o el independentismo o los populistas más radicales". Algo que también le sucede al escuchar "a todo un ministro de Justicia, como el señor Bolaños, criticar a jueces con nombres y apellidos".

De hecho, "abrazar el discurso del 'lawfare' desde la Presidencia del Gobierno de España (...) no se puede sostener en una democracia moderna y madura", ha considerado el segundo de Alberto Núñez Feijóo en Génova. A renglón seguido ha ido más allá calificando de "aberración democrática" que "parece que todo vale en los mundos de Pedro Sánchez".

Si bien no apoya el cuestionamiento a la honestidad de la jueza que instruye el caso del novio de Ayuso por parte de Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como MÁR, tampoco duda en destacar que su posición y la Pedro Sánchez "son radicalmente distintas": "MÁR no es el presidente del Gobierno", ha zanjado.