De la droga a las agresiones

Currículum de un narco-nazi: el largo historial delictivo de 'El Ratilla' y sus secuaces

Los detalles El líder de la banda neonazi 'Suburbios Firm', ahora descabezada, es un viejo conocido de la Policía, con múltiples delitos a sus espaldas: tráfico de drogas, blanqueo, manifestaciones homófobas y racistas y diversas agresiones.

Currículum de un narco-nazi: el largo historial delictivo de 'El Ratilla' y sus secuaces
Daniel, más conocido como 'El Ratilla', es el líder de la banda de neonazis 'Suburbios Firm' cuya cúpula quedó desmantelada tras su boda. Sobre él, que fue arrestado cuando iba camino de su luna de miel, pesa una mochila cargada de actos delictivos.

"Es un neonazi, tiene tatuajes nazis por todo el cuerpo, él no se oculta", detalla Carlos Quero, portavoz del sindicato policial UFP, que señala que este individuo es "un viejo conocido de la Policía Nacional". Desde que en 2014 el Frente Atlético lo expulsó de manera fulminante por su ultra-radicalización y violencia extrema, 'El Ratilla' no ha dejado títere con cabeza, apoyado por su banda criminal. Y es que, como apunta el portavoz sindical, "la ideología no da tanto dinero como el narcotráfico".

Vinculado presuntamente al tráfico de drogas, utilizaba una antigua casquería reconvertida en tienda de camisetas para blanquear el dinero de la droga. "Había negocios a nombre de familiares, de testaferros, para el blanqueo", detalla Quero.

'El Ratilla' y sus secuaces además eran habituales en manifestaciones homófobas como la que ocurrió de Chueca y en concentraciones racistas como la organizada en el centro de migrante de Alcalá de Henares.

Acompañado de otras caras conocidas entre la delincuencia más radical, como Ricardo Guerra, asesino del hincha del Real Sociedad Aitor Zabaleta, o 'El Pikenke', otro de sus compinches, también ha protagonizado diversas agresiones, como la que sufrió el periodista Antonio Maestre, perseguido y agredido por este grupo nazi el pasado mayo. Una larga lista de delitos que pueden dejar a 'El Ratilla' una temporada más entre rejas.

