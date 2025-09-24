¿Cuántos Gobiernos democráticos soportarían tener en el banquillo a un familiar directo? La reflexión que Feijóo no aplica a Ayuso

¿Por qué es importante? El PP de Madrid puede explicarle que ellos dirigen uno de esos ejecutivos con un familiar directo en el banquillo. La jueza ya ha abierto juicio oral a González Amador, la pareja de Ayuso.

Este miércoles, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha centrado su discurso en Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, tras el anuncio del juez Juan Carlos Peinado sobre la posibilidad de que sea juzgada por un jurado popular por malversación de fondos públicos. Feijóo cuestionó cuántos gobiernos democráticos soportarían tener a un familiar directo en el banquillo, comentario que también podría aplicarse a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Feijóo distingue entre investigaciones judiciales privadas y aquellas relacionadas con fondos públicos, refiriéndose a la situación de Gómez y otros familiares de líderes políticos.

¿De quién ha hablado este miércoles Alberto Núñez Feijóo? El líder del PP ha comparecido para hablar de Begoña Gómez, de la mujer del presidente Pedro Sánchez. Tras escucharle, nos hemos quedado con una pregunta, que se podría aplicar perfectamente a Isabel Díaz Ayuso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid y su compañera en el PP. Esa cuestión es: ¿De quién habla Feijóo?

Porque, este miércoles, el juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que, en caso de tener que llegar a juzgar a Begoña Gómez, se la juzgará por un jurado popular, por nueve ciudadanos anónimos. Eso sí, mantiene que en esta pieza separada se le acusa de un delito de malversación de caudales públicos. Poco después, llegaba la reacción del líder del Partido Popular. A Feijóo le hemos escuchado pronunciar estas palabras: "¿Cuántos Gobiernos democráticos soportarían tener en el banquillo a un familiar directo?".

Y es por esto, por lo que no tenemos muy claro del Ejecutivo de quién está hablando concretamente, si del de Pedro Sánchez o de autonómico de Isabel Díaz Ayuso.

Feijóo: "¿Cuántos Gobiernos democráticos soportarían tener en el banquillo a un familiar directo?"

El PP de Madrid puede contestar a Feijóo, explicarle que ellos dirigen uno de esos gobiernos con un familiar directo en el banquillo. Porque ser la pareja sentimental de Ayuso y vivir con ella, en su ático, entendemos que se puede considerar "familia".

Aun así, por si alguien tiene dudas, aquí va otra frase de Feijóo. Otra afirmación que puede valer para hablar de Pedro Sánchez, pero también de Díaz Ayuso. De quién habla Feijóo al asegurar: "Si un diputado tiene a su mujer en un juzgado, hay que pedirle el acta sea del partido que sea". Lo dijo en el Congreso de los Diputados.

En laSexta hemos preguntado a Feijóo por la diferencia entre la mujer o el hermano del presidente Sánchez, por un lado; y por otro, la pareja de la presidenta madrileña, el señor Alberto González Amador.

Esta ha sido su respuesta: "Una cosa es un ciudadano español que tiene una investigación judicial por sus actividades privadas", dice. Y "otra cosa es la familia del presidente del Gobierno, con uno sentado en el banquillo y otra de camino al banquillo, que está siendo investigada por decisiones que tienen relación directa con fondos públicos y con la Administración Pública".