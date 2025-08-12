Ahora

Saiz insta al PP a "dar un paso atrás" con la moción "xenófoba" de Jumilla: "Tiene que dejar de hacer seguidismo de Vox"

Qué está diciendo La ministra insta a los 'populares' a "romper con la ultraderecha, dar un paso atrás" y "pedir perdón por el bochorno internacional que ha llevado a Jumilla".

El Ayuntamiento de Jumilla tiene un mes para responder al requerimiento del Gobierno, que este lunes impugnó la moción que restringe las actividades en las instalaciones deportivas de la localidad y, en la práctica, veta los festejos musulmanes que venían celebrándose allí. Para la ministra Elma Saiz, "es incomprensible la respuesta del PP", que gobierna en el municipio murciano y cuya dirección nacional también ha avalado esta medida, aduciendo que no va contra ninguna fe.

Sin embargo, incide la ministra, en la moción aprobada por el consistorio "no solamente el título, sino la exposición de motivos, era la misma que había propuesto Vox". "Lo que no podemos permitir es que a través de maniobras dialécticas se intente disfrazar o confundir a la ciudadanía para justificar lo injustificable", asevera la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en Al Rojo Vivo.

"Esta moción lo que hacía era prohibir la celebración de festividades musulmanas en un espacio público, como es el polideportivo de Jumilla, y eso atenta contra la Constitución y vamos a proteger la Constitución"

"Este país es un país de libertad de culto, de libertad de fe, que prohíbe la discriminación por cualquier origen o causa", recalca. "Lo que tiene que hacer el PP es dejar de hacer seguidismo de Vox", sentencia la ministra, que recuerda que "en este caso la finalidad era sacar adelante unos presupuestos". Así, insta a los 'populares' a "romper con la ultraderecha, dar un paso atrás" y "pedir perdón por el bochorno internacional que ha llevado a Jumilla a tristes páginas".

Los vecinos de la localidad, insiste, han visto "que en ningún momento su convivencia estaba alterada" con "personas que llevan décadas viviendo con total normalidad" allí, y "por esa decisión política injusta y una moción xenófoba", denuncia, "han visto cómo se ha puesto su nombre de una manera vergonzante".

"Está a tiempo el PP de dar un paso atrás y de dejar de insistir en el error, desmarcarse de estos posicionamientos", reitera Saiz, que advierte de que "Vox ya ha anunciado que va a llevar a otras localidades mociones de este tipo". "Apelo a la responsabilidad, a dar un paso atrás y cumplir con el requerimiento que se ha hecho por parte del Gobierno", pide la ministra.

Saiz, además, señala, como ya hizo hace unos días, que el Ejecutivo está monitorizando los discursos racistas en las redes tras lo ocurrido en Torre-Pacheco. "Esto no viene de la nada", subraya. "Hay quien está interesado en propagar el odio en las redes sociales y corremos el riesgo de que se traslade a nuestras calles", alerta.

