Rubiño respalda las protestas estudiantiles en Madrid: "Es el modelo neoliberal del PP el que nos lleva a estas condiciones"

El portavoz adjunto de Más Madrid denuncia el deterioro de la educación pública bajo el Gobierno de Ayuso y respalda las reivindicaciones de estudiantes y docentes, a quienes señala como defensores de un derecho básico.

El portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha mostrado su apoyo a la movilización que este miércoles ha paralizado la educación pública en toda la Comunidad de Madrid y ha respaldado las reivindicaciones de estudiantes, docentes y del conjunto de la comunidad educativa.

"El máximo apoyo a los estudiantes, a los profesores y a la comunidad educativa en general, que está defendiendo un derecho básico, una de las principales competencias en manos de la Comunidad de Madrid de Ayuso, que no ha parado de deteriorarse en los últimos años", ha afirmado.

Rubiño también ha recordado las movilizaciones de las educadoras infantiles, que mantienen una huelga para reclamar mejoras, y ha denunciado la situación de las universidades públicas madrileñas. "Estamos viendo cómo las universidades han visto sus presupuestos estrangulados sistemáticamente por la Comunidad de Madrid, lo cual las condena a la precariedad y a unas condiciones totalmente indecentes", ha señalado.

A su juicio, esta situación resulta especialmente llamativa en una de las regiones más ricas de España, que, según ha denunciado, no está a la altura de sus posibilidades en materia educativa. "Es el modelo neoliberal del Partido Popular el que nos lleva a estas condiciones", ha concluido.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido