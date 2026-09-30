Rubiño, sobre la movilización por la vivienda: "No se criminaliza al propietario, lo que se señala es cómo algunos grandes tenedores convierten un derecho en un activo de especulación"

Eduardo Rubiño explica en Al Rojo Vivo que los dos decretos firmados por el Gobierno este martes en Consejo de Ministros, no criminalizan al propietario.

"Creo que lejos de criminalizar o demonizar al propietario, lo que se señala (desde la Puerta del Sol) es cómo algunos grandes tenedores lo que están haciendo es convertir lo que tendría que ser un derecho en un activo de especulación con el que hacer negocio y creo que eso es lo que no puede ser y ese es el cambio de modelo que tenemos como país que ejecutar, que eso deje de ser así", afirma contundente Eduardo Rubiño, concejal y portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento.

Y esto es realmente, según explica Rubiño, lo que está denunciando la acampada de la Puerta del Sol de Madrid, y de otras tantas ciudades españolas. Este viernes se llevarán al Congreso de los Diputados para su votación los dos decretos de vivienda que el Gobierno de coalición aprobó en el Consejo de Ministros este pasado martes.

A la pregunta de Antonio García Ferreras, de por qué el Gobierno ha tardado ocho años en hacer algo contra la vivienda, Rubiño responde que realmente estas medidas que se han plasmado en los dos decretos "no son improvisadas".

"Sumar registró los alquileres indefinidos y una ley para esto hace ya muchos meses, de acuerdo con que pide el Sindicato de Inquilinos y otras muchas asociaciones desde hace mucho tiempo. Hay una voluntad de sacar estas medidas adelante. Lo que ha pasado ahora es que de repente hay un contexto que permite que el PSOE se vea presionado y acepte cosas que antes no aceptaba", explica el concejal.

Igualmente, recuerda Rubiño que ya hubo "un decreto de prórroga de los alquileres en marzo para el cual los ministros de Sumar se tuvieron que plantar y decir que no empezaba el Consejo de Ministros hasta que ese decreto se aprobó y ese decreto acabó decayendo un mes después por Junts".

Sin embargo, "muchas de las medidas que contenía ese decreto son las que ahora Junts dice que sí", señala el concejal, apuntando que lo que ha cambiado es la presión de la calle.

Y por ello, concluye: "Es tan importante que mantengamos la presión sobre los que van a apretar el botón el viernes y hagamos todos los esfuerzos para que se saquen a poder ser todas las medidas que contiene el decreto".

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