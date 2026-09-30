Alberto Garzón, sobre el decreto de vivienda: "La izquierda debería presionar más a Junts, mucha parte de su electorado tiene problemas con la vivienda"

El exministro de Consumo Alberto Garzón analiza en Al Rojo Vivo los dos reales decretos sobre vivienda que han salido del Consejo de Ministros y que esperan su votación este mismo viernes en el Congreso de los Diputados.

Este viernes 2 de octubre se llevarán al Congreso de los Diputados los dos reales decretos que el Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros. Todo depende en este caso de las votaciones de Junts, PNV y Podemos. ¿Saldrá adelante al menos el primer decreto?

"Creo que estaremos todos de acuerdo en que este decreto se trata de una solución que se ha arrancado a un PSOE que tenía el freno de mano puesto durante esta legislatura y en esta democracia", afirma contundente el exministro de Consumo, Alberto Garzón.

Es más, subraya que "hay algo que compartía el PSOE y el PP, incluso diría que el franquismo, con respecto al mercado de la vivienda y es que querían construir un país de propietarios" y, para ello, recuerda Garzón las palabras del ministro franquista Arrese de 'España no es un país de proletarios, tiene que ser un país de propietarios'.

"Y eso ha hecho que España sea diferente a otros países europeos, donde había un stock de vivienda pública en alquiler, donde la mayoría de la gente es inquilina y no propietaria. Pero es que esa España que querían construir está desapareciendo", explica Garzón, ofreciendo algunos datos claves.

En España, "hay un 71% de propietarios, cuando a principios de siglo había un 81%, y yéndonos a los hogares más pobres, al 20% de los hogares más pobres, propietarios ya solo son la mitad, el 50%, es decir, 20 puntos menos que a principios de siglo". Es decir, "España se está desangrando incluso en el mecanismo de propiedad de la vivienda", afirma el exministro.

Con respecto a la votación de este viernes en el Congreso de los Diputados, Garzón cree que "la izquierda tendría que presionar más a Junts" y este es su argumento: según el último barómetro de septiembre sobre la principal problema que señalan los españoles, vemos cómo la vivienda es un problema fundamentalmente de partidos de izquierdas.

De nuevo, el exministro ofrece datos que podían ser claves en esta decisión: el 42% de los votantes de Sumar dice que el principal problema de este país es la vivienda. Pero viendo otros partidos observamos cómo esto lo dice también el 22% del electorado de ERC, el 23% del PSOE y el 21% de Junts.

"Resulta que mucha gente que vota a Junts también tiene un problema con la vivienda, y Junts tiene un problema con esa base electoral. Por lo que si yo fuera la izquierda institucional presionaría por ahí", concluye Garzón.

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