Ahora

Entrevista en ARV

Mónica García defiende que los decretos de vivienda "no criminalizan a los pequeños propietarios": "Dicen que no pueden especular"

La ministra de Sanidad asegura en Al Rojo Vivo que es optimista respecto a la convalidación de los textos en el Congreso: "El sentido común me dice que los grupos se van a poner del lado de los ciudadanos y no de los especuladores".

MONICA ARV
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los decretos de vivienda presentados por el Gobierno "no criminalizan a los pequeños propietarios". Es la postura de la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha defendido en Al Rojo Vivo que los textos que se someterán a votación este viernes en el Congreso de los Diputados no ataca a quienes poseen una vivienda, sino que "dicen que no pueden especular".

Preguntada por Antonio García Ferreras sobre la situación de las negociaciones con los socios parlamentarios del Ejecutivo, García asegura que es optimista respecto a que estas propuestas del Gobierno sean finalmente convalidadas: "El sentido común me dice que los grupos se van a poner del lado de los ciudadanos y no de los especuladores".

Respecto a las reticencias que podrían tener PNV y Junts para convalidar estos decretos por motivos ideológicos, García asegura que "no hay electorado de izquierdas o electorado de derechas" en la cuestión de la vivienda: "Hay una parte de la sociedad que se ha quedado descolgada en aras de que haya gente que le saque una rentabilidad del 50% a un mercado que es improductivo, no crea ni un solo empleo y no es un emprendimiento".

Sobre el hecho de que las medidas vayan en dos decretos distintos, Podemos lo ha catalogado como una "trampa", algo que la ministra de Sanidad desmiente.

"En 2023, de la mano de Ione Belarra e Irene Montero, se aprobó una ley que no incluía estas medidas y yo no la definí como una trampa. Fue una herramienta más. Es mejor que tengamos herramientas el viernes para que tres millones de personas vivan más tranquilas", ha zanjado Mónica García en Al Rojo Vivo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Un Junts "decepcionado" aleja su apoyo al decreto de vivienda, lo que haría imprescindible el 'sí' de Podemos y PNV
  2. Ruth Galán (Sindicato de Inquilinas) asegura que seguirán en la acampada: "Ha sido un éxito porque un decreto que estaba en un cajón se ha presentado con carácter de urgencia"
  3. Vivas asegura ante la jueza Tardón que antes de la entrada masiva de migrantes llamó diez veces a Sánchez pero solo consiguió hablar tres veces con Moncloa
  4. La ultraderecha prohíbe colocar en un pueblo alemán más 'stolpersteine', los adoquines conmemorativos de las víctimas del nazismo
  5. El primer ministro británico, Andy Burnham, no descarta estudiar un futuro reingreso de Reino Unido en la UE
  6. El apuñalamiento de un piloto a otro en pleno vuelo provoca el desvío a Arabia Saudí de un avión con destino a Israel