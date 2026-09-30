Mónica García defiende que los decretos de vivienda "no criminalizan a los pequeños propietarios": "Dicen que no pueden especular"

La ministra de Sanidad asegura en Al Rojo Vivo que es optimista respecto a la convalidación de los textos en el Congreso: "El sentido común me dice que los grupos se van a poner del lado de los ciudadanos y no de los especuladores".

La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió en Al Rojo Vivo que los decretos de vivienda del Gobierno no criminalizan a los pequeños propietarios, sino que buscan evitar la especulación. García se mostró optimista sobre la aprobación de estas medidas, confiando en que los grupos parlamentarios priorizarán el interés ciudadano sobre el de los especuladores. A pesar de las posibles reticencias ideológicas de PNV y Junts, García destacó que la cuestión de la vivienda trasciende divisiones políticas y subrayó la importancia de las medidas para mejorar la vida de tres millones de personas. Desmintió que la división en dos decretos suponga una "trampa".

Los decretos de vivienda presentados por el Gobierno "no criminalizan a los pequeños propietarios". Es la postura de la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha defendido en Al Rojo Vivo que los textos que se someterán a votación este viernes en el Congreso de los Diputados no ataca a quienes poseen una vivienda, sino que "dicen que no pueden especular".

Preguntada por Antonio García Ferreras sobre la situación de las negociaciones con los socios parlamentarios del Ejecutivo, García asegura que es optimista respecto a que estas propuestas del Gobierno sean finalmente convalidadas: "El sentido común me dice que los grupos se van a poner del lado de los ciudadanos y no de los especuladores".

Respecto a las reticencias que podrían tener PNV y Junts para convalidar estos decretos por motivos ideológicos, García asegura que "no hay electorado de izquierdas o electorado de derechas" en la cuestión de la vivienda: "Hay una parte de la sociedad que se ha quedado descolgada en aras de que haya gente que le saque una rentabilidad del 50% a un mercado que es improductivo, no crea ni un solo empleo y no es un emprendimiento".

Sobre el hecho de que las medidas vayan en dos decretos distintos, Podemos lo ha catalogado como una "trampa", algo que la ministra de Sanidad desmiente.

"En 2023, de la mano de Ione Belarra e Irene Montero, se aprobó una ley que no incluía estas medidas y yo no la definí como una trampa. Fue una herramienta más. Es mejor que tengamos herramientas el viernes para que tres millones de personas vivan más tranquilas", ha zanjado Mónica García en Al Rojo Vivo.

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