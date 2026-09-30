Rubiño: "Almeida y Ayuso tienen mucho más interés en sacar a palos a los jóvenes de la Puerta de Sol que en hacer algo realmente con la vivienda"

Eduardo Rubiño, concejal del Ayuntamiento de Madrid, responde a la denuncia del alcalde de la capital de que hay adoquines y cuchillos "de grandes dimensiones" en la acampada de Sol.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha denunciado que hay adoquines y cuchillos "de grandes dimensiones" en la acampada de Sol y ha asegurado que enviará a la Delegación de Gobierno y al Ministerio de Interior un documento acreditativo de la tenencia de estos productos, además de adoquines de obra y hornillos en la acampada.

"Violentos son en todo caso los que han amenazado desde grupos de ultraderecha con desalojar a palos la acampada", responde el concejal y portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, tras escuchar estas declaraciones del alcalde.

Es más, según señala Rubiño, "Almeida se está dedicando a encender las campanas durante la noche, según están denunciando los manifestantes, para que no puedan dormir. Y es evidente que Almeida y la señora Ayuso tienen mucho más interés en sacar a palos a los jóvenes que piden vivienda que en hacer algo realmente con la vivienda, porque ellos no han hecho absolutamente nada en estos años".

De modo que, "Ayuso, en lugar de buscar un ático de 6 millones de euros, podría estar preocupándose en cómo usar los recursos que tiene a su disposición para cumplir con sus competencias, ya que tiene competencias exclusivas en materia de vivienda según el Estatuto de la Comunidad de Madrid", afirma tajante el concejal del ayuntamiento madrileño.

No obstante, a Rubiño no le extraña nada esta postura de los dirigentes madrileños de querer expulsar a los manifestantes de la Puerta del Sol.

"Ellos que abogan por la ley de la jungla, por la especulación pura y dura desatada, con esa receta neoliberal que ha convertido Madrid en uno de los lugares donde más se sufre este problema, evidentemente, lo que quieren es echar a palos a la gente que está levantando la voz e intentando que se solucione este problema que tenemos en este país, y que nos afecta de manera transversal a todos", concluye el concejal.

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