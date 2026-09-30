Cuartango exige un mejor tratado del decreto de vivienda: "Es un error improvisar estas medidas, que tienen un enorme calado"

El periodista cuestiona la improvisación del decreto de vivienda y reclama una tramitación parlamentaria para unas medidas de "enorme calado". Considera razonable el primero, pero ve "inasumible" la prórroga indefinida de los alquileres.

El Gobierno ha dividido en dos decretos el paquete de medidas de vivienda tras negociarlo con sus socios y otras fuerzas parlamentarias. El primero, ya publicado en el BOE, incluye medidas como la protección frente a desahucios hasta 2030, mientras que el segundo, que se publicará el jueves, recoge la renovación automática de los alquileres.

Todo apunta a que el primer decreto saldrá adelante, mientras que el segundo afronta mayores dificultades. Este último es el que sería realmente el "decreto de Maricarmen".

El periodista Pedro García Cuartango considera que, tanto por las formas como por el fondo, existen motivos para cuestionar estas medidas. "Desde el punto de vista de la forma, yo creo que es un error improvisar estas medidas, que tienen un enorme calado. El decreto ley se ha redactado en tres o cuatro días. Ayer por la tarde estaban puliendo los últimos detalles y la propia ministra Isabel Rodríguez dijo literalmente: 'Tengo un cacao' de un tema como este, de tantas consecuencias jurídicas y para la vida de los españoles".

Por ello, considera que una reforma de este alcance "requeriría un proyecto de ley y una tramitación parlamentaria y no la vía de urgencia".

En cuanto al contenido, Cuartango distingue entre ambos decretos. "Yo creo que el primero de los decretos tiene elementos positivos que, a mi modo de ver, merecen que sea aprobado, que salga adelante; por ejemplo, la protección de los desahucios a las personas vulnerables. Creo que en estos momentos la prórroga de alquileres puede ser razonable".

Sin embargo, mantiene una posición crítica respecto al segundo decreto: "Yo creo que es inasumible, porque la prórroga indefinida de los contratos, en definitiva, supondría prácticamente expropiar las viviendas a los propietarios".

Y añade una consecuencia que considera especialmente relevante: "No cabe duda, al margen de lo que pensemos aquí, que evidentemente tenemos visiones distintas, que si ese decreto se aprobara, el mercado de los alquileres en España quedaría prácticamente reducido a cero. Nadie querría alquilar una vivienda".

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