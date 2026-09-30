Cuartango: "La prórroga automática de los alquileres va a contribuir a aumentar los precios y reducir la oferta"

El periodista considera que Míriam Nogueras se mostró "muy matizada" y evitó cerrar la posición de Junts sobre el decreto de vivienda: "No doy por hecho que vayan a votar que no".

Míriam Nogueras ha asegurado en los pasillos del Congreso de los Diputados que Junts está "decepcionado y preocupado" tras un primer análisis del texto presentado por el Consejo de Ministros. Según ha explicado, los objetivos principales de la formación —proteger a las familias y frenar la actividad de los fondos buitre— no quedan suficientemente blindados en el decreto.

No obstante, la dirigente de Junts no ha querido avanzar el sentido de su voto. Según ha señalado, los asesores jurídicos de la formación están analizando en detalle la letra pequeña del texto antes de que el partido vuelva a evaluar su posición.

Sobre las palabras de Nogueras, Pedro García Cuartango considera que la dirigente de Junts ha sido "muy matizada": "Ha dicho que está decepcionada, pero no ha dicho nada y no ha dicho que van a votar que no, entre otras razones porque faltan 48 horas y ya tenemos todos aquí experiencia de cómo al final Junts es capaz de negociar, obtener contrapartidas y cambiar de posiciones. Ha sucedido muchas veces, por lo tanto, yo no doy por hecho que vayan a votar que no".

Cuartango, no obstante, ha expresado su propia posición sobre el contenido del decreto: "No comparto que el derecho a la vivienda es un derecho social reconocido en la Constitución, que hay que frenar la especulación. Creo que también hay que proteger los desahucios de las personas vulnerables, pero sigo creyendo que la prórroga automática de los alquileres va a contribuir a aumentar los precios y reducir la oferta".

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