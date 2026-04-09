Robles responde a las amenazas de Trump sobre la OTAN: "Nadie nos puede obligar a entrar en una guerra ilegal"

¿Qué ha dicho? La ministra de Defensa ha señalado que España está "haciendo lo correcto", recordando que la guerra en Irán no está amparada "en el ordenamiento jurídico". "No sabemos cuál es el objetivo real".

Margarita Robles ha respondido a las amenazas de Donald Trump sobre sancionar a países de la OTAN por no apoyarlo en la guerra contra Irán y su posible salida de la Alianza. En Al Rojo Vivo, la ministra defendió que España y otros países han actuado según sus "convicciones éticas" y el derecho internacional, subrayando que nadie puede obligarlos a participar en una guerra ilegal. Robles recordó el alto coste humano y económico del conflicto y reafirmó el compromiso de España con la Alianza Atlántica, que es defensiva. Además, enfatizó la importancia de la paz y el diálogo, y afirmó que respetarán cualquier decisión de Estados Unidos respecto a la OTAN.

Margarita Robles ha reaccionado a las amenazas de Donald Trump de sancionar a ciertos países de la OTAN por no apoyarle en la guerra contra Irán y plantearse su salida de la Alianza.

La ministra ha defendido en Al Rojo Vivo que España, junto a otros países, han actuado con arreglo a nuestras "convicciones éticas" y con respeto al derecho internacional. "Nadie nos puede obligar a entrar en una guerra que es ilegal y que no es nuestra", ha destacado.

Un conflicto que ha recordado que está produciendo muchas pérdidas de vidas humanas y mucho daño desde el punto de vista económico.

Por tanto, ha reiterado que nadie le puede imponer a España entrar "en una guerra que no es nuestra y que es ilegal", recordando que no está amparada en el ordenamiento jurídico. "Estamos tranquilos porque somos un aliado comprometido con la Alianza Atlántica, que es defensiva", ha señalado, recalcando que esto último es algo que no debemos olvidar.

"Si un país decide realizar una guerra sin paraguas internacional y que no sabemos cuál es su objetivo real, ya es decisión de quien quiera realizarla. Es su problema", ha añadido.

Robles ha indicado que el Gobierno de España cree en la paz y el diálogo. "Lo que un país no puede hacer es decir que se quiere meter en una guerra sin cobertura internacional y pretender decirle al resto lo que tienen que hacer", ha explicado.

De esta forma, ha señalado que respetarán la decisión que Estados Unidos pueda tomar sobre la OTAN, defendiendo que cree que España está "haciendo lo correcto".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.