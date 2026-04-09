Trump sopesa sancionar a ciertos países de la OTAN por no apoyarle en la guerra contra Irán mientras vuelve a amenazar con su salida de la Alianza

¿Por qué es importante? Tras una reunión a puerta cerrada entre el republicano y Rutte, Trump le habría dicho que los países que considera que no le han ayudado dentro de la OTAN "van a sufrir las consecuencias", según ha informado el 'Wall Street Journal'.

El presiente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que la OTAN fue "puesta a prueba y fracasó" durante la guerra contra Irán, según dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, este miércoles, solo unas horas antes de que el presidente estadounidense se reuniera con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

Leavitt afirmó que entre los temas a tratar entre Trump y el secretario general de la OTAN estaba la posible retirada de EEUU. Este "es un asunto que el presidente ha abordado y, creo, es algo que discutirá dentro de un par de horas" con Rutte, explicó la portavoz presidencial ante las preguntas de los periodistas en su comparecencia semanal.

Tras el encuentro entre ambos, que se ha producido a puerta cerrada, el 'Wall Street Journal' ha informado que Trump le ha dicho a Rutte: "Los países que considero que no me han ayudado dentro de la OTAN van a sufrir las consecuencias". Además, el periódico ha apuntado que España estaría entre esos países por no dejarle usar sus bases. Así lo ha dicho tras una reunión que, a diferencia de las anteriores, ha concluido sin rueda de prensa ni comunicados públicos

Previamente, el mismo medio había informado, citando a funcionarios del Gobierno estadounidense, que Trump está considerando un plan para castigar a algunos miembros de la OTAN que, según el republicano, no han sido de ayuda para EEUU e Israel durante la guerra contra Irán, desatada el pasado 28 de febrero, ya este miércoles 40 días.

La propuesta implicaría el traslado de tropas estadounidenses de los países miembros de la OTAN considerados poco colaboradores en la guerra y su despliegue en países que brindaron mayor apoyo a la campaña militar estadounidense, según agrega el informe.

La visita del secretario general de la OTAN a Washington, que ya estaba prevista desde hace tiempo, llega en un momento de máxima tensión entre Trump y los países miembros, ya que el líder republicano no ha escatimado críticas en público a los aliados por no participar activamente en una operación para reabrir el estrecho de Ormuz.

Trump ha llegado a calificar como "cobardes" a los integrantes de la OTAN, a considerar a la alianza como un "tigre de papel" y a amagar en varias ocasiones, en las últimas semanas, con la salida de Estados Unidos. Por tanto, la expectación ante la reunión de este miércoles con Rutte en el Despacho Oval era máxima.

Ante las preguntas de los periodistas al respecto, Leavitt insistió previamente en la posición oficial de la Casa Blanca: "Tengo una cita textual del presidente de Estados Unidos sobre la OTAN, y la compartiré con todos ustedes: 'Fueron puestos a prueba y fracasaron'". "Y añadiría que resulta bastante lamentable que la OTAN haya dado la espalda al pueblo estadounidense a lo largo de las últimas seis semanas, cuando es precisamente el pueblo estadounidense el que ha estado financiando su defensa", ha recalcado.

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