¿Por qué el PP no es contundente en sus condenas sobre ciertas actitudes de las protestas frente a la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid? Según analiza en Al Rojo Vivo Elizabeth Duval, filósofa y escritora, "venimos de un clima político que el PP ha hecho de su lema en campaña frases como 'Que te vote Txapote', autorizadas por líderes del PP, por Isabel Díaz Ayuso y por NNGG y se ha hablado una y otra vez del 'gobierno ilegítimo' y descrédito del gobierno".

Por lo que, según argumenta la escritora, "cuando has construido ese discurso es muy difícil que no se te vaya de las manos, pero tienes la responsabilidad de haber fomentado que esto suceda. Cuando Javier de Andrés, presidente del PP Vasco dice que es "una sana expresión popular" (lo que sucedió el lunes 6 de noviembre frente a la sede del PSOE) sin referirse a esos excesos, también está siendo responsable".

"No podemos pretender que todo lo que ha hecho la derecha discursivamente estos últimos años, de forma general, ese hablar de Pedro Sánchez como si fuera un "dictadorzuelo" no influye en que estas actitudes y que esta gente sienta que no sólo tiene el derecho sino la potestad, porque va a recibir el beneplácito tácito de una parte de la derecha de salir así a manifestarse", explica Duval.