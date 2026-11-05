Martialay, sobre el nuevo registro en la casa de Ábalos: "Es llamativo que la UCO vuelva a investigar los amaños de obra pública"

La periodista descarta nuevos arrestos en el operativo y apunta que los investigados, tras prestar declaración o acogerse a su derecho a no hacerlo, quedarán en libertad sin pasar a disposición judicial.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado un nuevo operativo en el marco del 'caso Koldo' tras la apertura de una pieza separada y secreta en la Audiencia Nacional. Según ha podido saber laSexta, los agentes están practicando nuevos registros en Valencia, Madrid, Sevilla y Córdoba, además de requerimientos de información y actuaciones en domicilios particulares y empresas.

La periodista de 'El Mundo' Angélica Martialay ha explicado en Al Rojo Vivo que el origen de esta operación está en un nuevo informe presentado por la UCO en los últimos días ante la Audiencia Nacional. A partir de este documento, el juez Ismael Moreno decidió abrir una pieza separada para autorizar las nuevas diligencias. "Lo previsible, Antonio, es que una vez que la operación haya terminado, los próximos días se haga ese secreto de sumario y se incorpore a la pieza principal donde se investigan los presuntos amaños de obra pública desde el Ministerio de Transportes", ha señalado.

Uno de los aspectos que más llama la atención de este operativo es que la Guardia Civil haya vuelto a registrar el domicilio de José Luis Ábalos. La periodista ha recordado que en junio de 2025 la UCO ya inspeccionó la vivienda habitual del exministro y el local situado en los bajos del inmueble, de donde se llevó dispositivos electrónicos y documentación.

Sin embargo, el análisis exhaustivo de esos dispositivos, tanto los de Ábalos como los de Koldo García y Santos Cerdán, habría permitido a los investigadores detectar nuevas pistas que han desencadenado esta operación. Según Martialay, las pesquisas apuntan tanto a nuevos posibles implicados en las adjudicaciones irregulares como a otros presuntos amaños de obra pública.

"Es llamativo. Hay que tener en cuenta que la operación se encuentra en estos momentos bajo secreto de sumario y que lo que vamos conociendo viene con cuentagotas. Pero es verdad que es muy llamativo que, una vez que ya se llevaron todos los dispositivos electrónicos de Ábalos, toda la documentación, cajas de documentación sacaron de ese local que tenía José Luis Ábalos en Valencia, que la UCO se haya vuelto a personar para investigar los amaños de obra pública", ha explicado.

La periodista también ha recordado que el exministro se encuentra en prisión, condenado a 24 años por nueve delitos de corrupción, y que la UCO ha intentado tomar declaración este jueves a su pareja actual, Andrea de la Torre, que permanece detenida.

Sobre la posibilidad de que se produzcan nuevas detenciones, Martialay ha apuntado que, por el momento, no se esperan más arrestos. "Lo que a nosotros nos dicen fuentes de la investigación en el mundo es que, una vez que se practiquen esas tomas de declaración, esos interrogatorios a los que tendrán derecho a responder o a acogerse a su derecho a no declarar en la condición de imputados que van a tener en este procedimiento, pues que no pasarán a disposición judicial, sino que quedarán en libertad".

Actualmente hay seis detenidos en una operación que se extiende por distintos puntos del país. Las actuaciones continúan en Sevilla, Córdoba, Valencia y Madrid, mientras los investigadores avanzan en una nueva fase de las pesquisas sobre los presuntos amaños de obra pública.

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