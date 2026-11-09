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Rafa López, sobre la huelga general del 11-N: "El éxito de esta huelga estará en su capacidad para influir en la campaña electoral"

El sociólogo analiza en Al Rojo Vivo el origen de la convocatoria del 11N, el papel del Sindicato de Inquilinas y la reacción de las organizaciones sindicales tradicionales ante una movilización que puede tener importantes consecuencias políticas.

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El sociólogo Rafa López, en su intervención en Al Rojo Vivo, recuerda la huelga general de 1988 y recupera las palabras del entonces ministro socialista Carlos Solchaga: "España era el país para hacerse rico en menos tiempo". Una frase que, a su juicio, refleja aquella "cultura del pelotazo" que estuvo también detrás de la huelga de diciembre de 1988 y que fue consecuencia, en parte, de un modelo económico y político impulsado por el propio Partido Socialista. López establece así un paralelismo entre aquel contexto y el actual, en el que vuelven a aflorar las contradicciones sociales y el malestar ciudadano.

Sobre la huelga general del 11N, el sociólogo plantea una pregunta clave: "¿Contra quién es esta huelga? No se sabe". Y apunta a una de sus principales particularidades: "Esta huelga coge primero a los sindicatos clásicos con el pie cambiado". A diferencia de otras convocatorias, explica, la movilización está impulsada por el Sindicato de Inquilinas, que recoge "las movilizaciones del 15M que recordaba Podemos y, por tanto, la izquierda". Se trata de una nueva movilización sociopolítica que surge desde otros espacios de organización y que ha obligado a los sindicatos tradicionales a reaccionar y sumarse a una iniciativa cuyo impulso no partió de ellos.

En cuanto a su alcance, Rafa López considera que la clave estará en comprobar dónde se sitúa realmente el éxito de la convocatoria: "¿Estarán las movilizaciones? ¿Estarán en Vistalegre?". Sin embargo, subraya que lo verdaderamente importante será determinar si esta huelga consigue ir más allá de la protesta y "ser capaz de alguna forma de incidir en la campaña electoral". Esa será, a su juicio, la medida fundamental de su repercusión política: su capacidad para trasladar el malestar social al debate público y convertirlo en un elemento de presión sobre los partidos.

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