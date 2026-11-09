Narciso Michavila, presidente de GAD3, reconoce: "Yo mismo fallé en las últimas encuestas de 2023"

El sociólogo recuerda los errores de los sondeos en anteriores citas electorales y admite que puede volver a equivocarse, aunque reivindica la experiencia de su empresa demoscópica y su trayectoria en el análisis electoral.

En Al Rojo Vivo, Narciso Michavila, presidente de la empresa demoscópica GAD3, ha analizado el escenario preelectoral y ha recurrido a los resultados de anteriores comicios para poner en perspectiva la trayectoria electoral de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. "¿Cuántas elecciones ha ganado Pedro Sánchez? ¿Cuántas ha perdido Alberto Núñez Feijóo? Ha tenido cuatro mayorías absolutas, gestión tras gestión, y le ha ganado a Pedro Sánchez la primera vez que se ha enfrentado a él", ha señalado, en referencia al historial electoral del líder del PP.

Michavila también ha recordado la primera vez que Sánchez se presentó a unas elecciones generales como candidato del PSOE, en 2015, cuando, según ha apuntado, su partido perdió un millón y medio de votos. El sociólogo ha echado la vista atrás para recordar aquella noche electoral, que siguió en directo junto a Vicente Vallés en Antena 3: "Teníamos en las encuestas a Ciudadanos superfuerte y a Podemos muy flojo, porque en Andalucía a Ciudadanos le había ido muy bien y a Podemos muy mal. Y en el tracking, a lo largo de toda la campaña, veníamos diciendo... Yo me siento y, cuando doy los resultados en Antena 3, no se lo creían".

El presidente de GAD3 ha aprovechado ese recuerdo para reconocer que las encuestas no siempre aciertan y que incluso pueden fallar la misma noche electoral. "Yo mismo fallé en las últimas del 2023. En estas puedo volver a fallar, porque no todas las veces hemos acertado", ha admitido. No obstante, ha reivindicado la trayectoria de su empresa demoscópica: "GAD3 es la encuestadora más precisa y tenemos muchísima experiencia".

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