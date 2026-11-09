Narciso Michavila (GAD3) analiza el escenario preelectoral: "El PP no se hunde porque capta voto del PSOE, y el PSOE no se hunde porque capta votos de Sumar"

El presidente de GAD3 examina el comportamiento del electorado a partir de los últimos sondeos y señala la existencia de movimientos recurrentes en el reparto de apoyos entre las distintas formaciones políticas, un fenómeno que se ha repetido en anteriores convocatorias electorales.

En el camino al 29-N, dos expertos en demoscopia han debatido en Al Rojo Vivo sobre el reparto del voto entre los bloques ideológicos y las diferencias entre las elecciones generales y las autonómicas o municipales.

Narciso Michavila ha comenzado su intervención analizando las revelaciones de las encuestas: "Siempre que hay un desplazamiento de un lado al otro, no es que se pase de un extremo al otro, sino que siempre hay un juego de sillas. Y, en este caso, lo hemos ido viendo elección tras elección. Es decir, Vox crece fundamentalmente a costa del Partido Popular, porque el PP no se hunde; porque capta mucho voto del PSOE, cuyo suelo se hunde; porque capta muchísimo voto de Sumar. Y, por lo tanto, lo hemos ido viendo elección tras elección".

Al debate se ha sumado Juan Miguel Becerra, CEO de SW Demoscopia, quien ha defendido que la derecha mantiene un importante respaldo electoral: "Realmente, técnicamente, la derecha en España no ha sumado mal. La derecha y la ultraderecha, más de ese 46 %. Lo que ocurre es que no es lo mismo que la derecha se presente en dos formaciones y, por tanto, amortice, que se presente la izquierda en cinco, seis o siete. Esa es la gran distancia, la gran diferencia".

Ante esta afirmación, Michavila ha replicado: "¿Y cuándo tuvo la derecha más de un 50 % de voto en tu querida tierra andaluza, o más de un 50 % en Extremadura?".

Becerra ha respondido cuestionando la comparación: "A ver, ¿estamos comparando boquerones con sardinas? No, si me permite. Quiero decir, son cosas diferentes. Una cosa son las elecciones generales, donde la gente se sitúa ideológicamente porque piensa en su pensión, piensa en su sanidad, piensa en su educación...".

Michavila ha insistido entonces en la cuestión ideológica, poniendo el foco en las elecciones municipales: "El socialista o del Partido Popular o del partido que sea cuando han acudido a las urnas o cuando vayan a acudir a votar al Ayuntamiento de Jerez, su ideología la van a aparcar o la tienen para cuando llegan las elecciones generales?".

Becerra ha cerrado el intercambio defendiendo el peso de los candidatos en los comicios locales: "En las elecciones locales importa mucho más el candidato, la candidata, el alcalde, la alcaldesa, que las siglas. De hecho, hay locuras de baile. Tú miras una ciudad donde gana el Partido Popular con mayoría y después gana el PSOE en las generales, y viceversa. Por tanto, ese marco no te lo compro. Ese marco no te lo compro, porque en elecciones, cuanto más cerca está del territorio, más importan las personas y menos la marca".

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