Alberto Garzón, sobre la desmovilización de la izquierda: "La clave política está en Frente Amplio"

El exministro Alberto Garzón analiza las últimas encuestas publicadas este lunes, 9 de noviembre, de cara a las elecciones del 29N. ¿Tiene opciones Pedro Sánchez de revalidar el Gobierno de coalición?

El exministro Alberto Garzón asegura que la derecha está muy movilizada para estas elecciones del 29N pero cree que ya estaría en unos topes importantes y que "puede haber algún movimiento entre PP y Vox, porque son propios de esta campaña electoral".

Mientras que por el contrario, señala Garzón que "la clave en la izquierda tiene que ver con que está muy desmovilizada" y ello, asegura, explica "esa distancia tan grande que existe con el bloque de la derecha en este momento en las encuestas", una distancia, sostiene, que era menor en el año 2023, pero que "se consiguió acortar con el ámbito de la campaña".

De este modo, cree que la clave está en el Frente Amplio. "Es decir, Frente Amplio ahora ha bajado del 10%, desde hace ya bastantes meses y cuando bajas del 10%, a efecto de la ley electoral. te desplomas en escaños", explica.

Por tanto, "la clave política de que hubiera un cambio radical en esta fotografía es que Frente Amplio recuperara el ánimo, sacando de la desmovilización a mucha gente y superara el 10%, porque a partir de ahí empiezas a entrar, depende de la distribución, en determinadas provincias y ya empiezas a disputar muchos escaños. Esto es, pasas de estar en el 7-8 escaños a 15 a 30 en función ya de cuánto va subiendo los peldaños del 10%", explica Garzón.

Y esto puede ser, añade, "a costa de Podemos o de Adelante Andalucía y otras izquierdas que son ahora mismo el refugio de esa desmovilización de la izquierda", ya que, tal como analiza Garzón, "Frente Amplio, antes llamado Sumar, ha tenido una crisis muy clara y muy obvia, que ha derivado mucho voto al Partido Socialista, pero también al abstencionismo y al voto refugio".

De modo que "el que antes votaba Sumar en Andalucía, a lo mejor ahora vota a Adelante Andalucía porque le parece más atractivo, pero eso puede cambiar con debates donde Ada Colau es una candidata con un alto perfil político que puede cambiar ese signo porque el votante es el mismo básicamente que el del 2023", añaden Garzón, concluyendo en que recuperar el ánimo de la izquierda no es nada sencillo: "Es difícil, pero no es una tarea, en mi opinión, imposible".

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