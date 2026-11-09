La apuesta entre Narciso Michavila y Juan Miguel Becerra para el 29N: "Tú dices que Sánchez tendrá más votos que Feijóo y yo digo que Feijóo tendrá más votos que Sánchez"

Narciso Michavila (GAD3) y Juan Miguel Becerra (SW Demoscopia) han tenido un interesantísimo debate en la mesa de Al Rojo Vivo y han hecho su particular apuesta de cara a las elecciones generales del 29N.

Dos grandes expertos en demoscopia han estado este lunes debatiendo en la mesa de Al Rojo Vivo sobre las encuestas de cara al 29N. Narciso Michavila (GAD3) y Juan Miguel Becerra (SW Demoscopia). Ambos, a tres semanas de las elecciones, han hecho sus particulares apuestas. Insistimos: quedan todavía tres semanas y toda una campaña por delante.

Para Juan Miguel Becerra, la fotografía actual de las encuestas no difiere mucho de la que están publicando en el grupo de partidos de derecha y de ultraderecha, porque eso está ya fijado, ya está ya ahí. Lo que difiere mucho es de lo que se publica en torno a lo que va a sacar la izquierda, fundamentalmente el Partido Socialista porque eso está por decidir a día de hoy".

Ahora bien, "mi apuesta a día de hoy es que el Partido Socialista es primera fuerza política y con una distancia de al menos de punto y medio, incluso, hasta tres puntos, sobre el Partido Popular", admite Becerra, aunque aún está lejos "en torno a 5-6 escaños", señala el experto, de que la izquierda pueda gobernar.

Es decir, "a día de hoy, las posibilidades o probabilidades de que el PSOE pueda gobernar están cerca del 50%. No más. La mayoría de escaño va por un lado y después los votos van por otro. Yo creo que en estas tres semanas esto puede cambiar porque falta por decidir el voto de izquierda, de ese votante fijo discontinuo", insiste Becerra.

Por su lado, Narciso Michavila, apuesta porque la primera fuerza será el PP. "En la medida que suba el Partido Socialista tiene menos opciones de que Pedro Sánchez siga en el Gobierno y el lo sabe porque la estrategia que ha hecho no tiene nada que ver a la de tres años.

Esto es, "hace tres años había una Yolanda Díaz que quería estar aquí, ahora ya no quiere estar, porque precisamente lo que hicieron fue coordinarse entre ellos y ahora esa coordinación la estamos viendo a la derecha. Hace tres años estaban Abascal y Feijóo, que no paraban de enfrentarse entre ellos, y sin embargo ahora se están coordinando y encima con errores estratégicos por parte de Ferraz", afirma el experto.

Tras un largo e interesantísimo debate, que podemos ver en este vídeo, los expertos vuelven a reiterar su apuesta y así lo concluye Michavila: "Tú dices que Sánchez tendrá más votos que Feijóo y yo digo que Feijóo tendrá más votos que Sánchez".

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