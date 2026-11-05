Juanma Lamet: "El gasto neto en mantenimiento ha crecido un 2,2% desde 2019, mientras que el tráfico se ha multiplicado por tres"

El periodista analiza las consecuencias de la liberalización ferroviaria y advierte de la necesidad de aumentar los recursos destinados a conservar las vías ante el fuerte incremento de la circulación de trenes de alta velocidad.

Óscar Puente reconoció en su intervención final en la Diputación Permanente que la falta de presupuestos desde 2023 había condicionado la gestión ferroviaria. A partir de esta afirmación, el periodista 'El Mundo' Juanma Lamet ha analizado en Al Rojo Vivo las implicaciones de la ausencia de nuevas cuentas públicas y el debate sobre la financiación del mantenimiento de la red de alta velocidad.

"Es muy interesante lo que dijo Óscar Puente. Primero, porque es lo que dicen en privado. En público defienden que sin presupuesto no pasa absolutamente nada. En privado te dicen: 'Oye, que hay casuísticas que son complicadas'", ha explicado el periodista.

Lamet considera que las palabras del exministro abren, además, un debate sobre el modelo de gestión ferroviaria, tanto en la explotación de las vías como en los recursos destinados a su mantenimiento. "Si tú liberalizas los operadores que pueden operar en la red ferroviaria y hay muchísimo más tráfico, tú tienes que meter muchísimo más mantenimiento", ha advertido.

En este sentido, el periodista ha puesto el foco en la evolución de la inversión y el incremento del tráfico ferroviario. "El gasto neto en mantenimiento ha crecido un 2,2% desde 2019, mientras que el tráfico se ha multiplicado por tres", ha destacado, al tiempo que ha señalado que el gasto en mantenimiento por pasajero ha caído un 23%.

Ante esta situación, Lamet plantea dos alternativas: incrementar sustancialmente la inversión en mantenimiento o revisar el proceso de liberalización ferroviaria. "Con esa liberalización tú tenías que gastar muchísimo más en mantenimiento o aminoras ese proceso de liberalización, que a todas luces se ha pasado de frenada. Perdonadme la metáfora. O tú gastas muchísimo más en mantenimiento y para eso necesitas otros presupuestos. Las cifras son así por un lado de la manta o por el otro", ha concluido.

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