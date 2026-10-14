Pilar Velasco: "Me parece bien que el Poder Judicial arrope a la jueza Biedma porque ha sufrido muchas presiones"

La periodista analiza las presuntas presiones y seguimientos a la jueza Beatriz Biedma en la causa de las cloacas del PSOE y reclama al Consejo General del Poder Judicial que actúe con el mismo criterio ante las denuncias de otras magistradas.

La periodista Pilar Velasco ha analizado en Al Rojo Vivo la situación de la jueza Beatriz Biedma, que ejerce la acusación particular en la causa de las llamadas cloacas del PSOE. La magistrada ha solicitado que declare como testigo Cintia Rocho, la supuesta integrante de un clan de narcotraficantes de Badajoz que aseguró que el exjuez Luis Sáenz de Tejada le propuso "eliminar" a la jueza.

Velasco ha calificado los hechos de una posible trama con prácticas "absolutamente mafiosas" y ha señalado que la investigación deberá esclarecer los seguimientos y mensajes que, según ha indicado, aparecen recogidos en el informe de la Guardia Civil. "La jueza y el informe de la Guardia Civil ya recogen esos posibles seguimientos y esos mensajes, tanto del juez recién imputado como dentro de la trama de Leire", ha explicado.

La periodista también ha puesto el foco en el clima de presión que, a su juicio, ha rodeado a la magistrada. "Lo que hay que destacar es un ambiente, un clima atmosférico de presión hacia la jueza, que veremos si la investigación lo concreta o no, pero que a todas luces ha estado ocurriendo en esta investigación durante un año", ha afirmado. Además, ha calificado el caso de "gravísimo" y lo ha situado entre las tramas más graves relacionadas con Leire Díez, sin descartar que la investigación pueda alcanzar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Por otro lado, Velasco ha valorado el debate sobre lanzar el comunicado de apoyo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a Biedma. Aunque ha defendido que la magistrada reciba respaldo institucional ante las presiones denunciadas, ha pedido que el órgano actúe con el mismo criterio en otros casos. "Si la jueza Biedma me pide que la arrope de esta manera, el Consejo General del Poder Judicial, a mí me parece bien porque ha tenido muchas presiones", ha señalado.

Sin embargo, ha advertido de que otras juezas también han denunciado situaciones similares, como la magistrada que investiga la dana, que aseguró haber sufrido presiones, seguimientos y acoso durante la instrucción. Por ello, Velasco ha reclamado coherencia en la respuesta del CGPJ: "El Consejo tiene que reaccionar también, porque hemos visto muchas decisiones muy lentas hacia un lado y muy rápidas hacia otro".

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