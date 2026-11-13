Pilar Gómez: "Si llega al Gobierno, la relación con Marruecos será un gran reto para Feijóo"

La periodista analiza el desafío diplomático que supondría para Feijóo llegar a la Moncloa y cuestiona la gestión de Sánchez con Marruecos, especialmente tras el cambio de postura del Gobierno sobre el Sáhara y la investigación de la Audiencia Nacional.

Tras la entrevista de Alberto Núñez Feijóo en el programa de Jordi Wild, la directora de 'Artículo 14', Pilar Gómez, ha señalado que la relación con Marruecos será uno de los grandes desafíos a los que tendrá que enfrentarse el líder del PP si llega al Gobierno. "Yo creo que que este va a ser otro de los grandes retos para Feijoo si llega al Gobierno esta relación con Marruecos", ha afirmado. A continuación, ha recordado que la jueza María Tardón dirige una investigación en la Audiencia Nacional y ha sostenido que "todos los indicios apuntan a que Marruecos estuvo detrás".

Gómez ha cuestionado que el Gobierno y Pedro Sánchez sostuvieran en sede parlamentaria que no había pruebas de la participación marroquí. "Es incomprensible que el Gobierno y el presidente del Gobierno en sede parlamentaria dijera que no había pruebas", ha señalado. En este sentido, ha aludido a "las fotografías de los policías y los guardias civiles que estaban allí, los vídeos y los vídeos que está viendo la propia juez" y ha asegurado que estos elementos demostrarían la participación de agentes marroquíes. Según ha explicado, no se trataría solo de "dos o tres agentes encubiertos", sino de "agentes de distintas categorías y altos mandos del Gobierno marroquí en esa invasión".

No obstante, la directora de 'Artículo 14' ha reconocido que "desde la oposición siempre es mucho más fácil tener esta postura" y que Feijóo tendrá que concretar su política hacia Marruecos si llega a la Moncloa. A su juicio, deberá "pedir y exigir respeto a Marruecos", algo que considera que Sánchez ha perdido desde que cambió su postura sobre el Sáhara. "Feijóo también tendrá que saber que hacer diplomacia luego es diferente y se puede hacer con contundencia", ha concluido.

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