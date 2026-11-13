Dani Ramírez, tras las críticas del Gobierno de Ayuso a los docentes: "Las protestas de los profesores son necesarias, es un error de la comunidad"

El periodista Daniel Ramírez considera un "error" de la Comunidad de Madrid el no escuchar las demandas de los profesores. En el vídeo, su análisis.

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha mandado un mensaje a los profesores madrileños, que llevan más de un mes en huelga en defensa de la educación pública, con los que todavía no se ha sentado a negociar.

Zarzalejo se pregunta por qué los profesores no han hecho huelga contra el Gobierno de Pedro Sánchez en todos estos años e insiste una vez más en que no se van a sentar a negociar con ellos porque, según la consejera, lo que pretenden estos profesores es quebrar el sistema educativo madrileño (unas declaraciones que podemos escuchar en el vídeo que encabeza estas líneas).

"Las protestas de los profesores son absolutamente legítimas, pero sobre todo necesarias", afirma el periodista de El Español, Daniel Ramírez, reivindicando la figura de los docentes.

"Es una de las figuras más infravaloradas que tenemos en España y una de las profesiones que más responsabilidad entraña cada mañana cuando se queda en el colegio con niños desde muy pequeños hasta adolescentes", subraya. Además, cree también que es una profesión poco reconocida económicamente por parte de las instituciones.

Por otro lado, el periodista admite que "es un error de la Comunidad de Madrid" el no sentarse con los profesores, "porque las protestas que están haciendo en esta región son muy transversales también a otras regiones". Esto es, "ha habido protestas parecidas en comunidades donde no gobierna el PP y se está pidiendo exactamente lo mismo".

Por último, Ramírez señala que le da "pena" que este tipo de protestas "se estén viendo envueltas en otras protestas que sí que tienen una clara voluntad distorsionadora en las elecciones generales".

Es decir, "las protestas de la Comunidad de Madrid y las acciones que tienen que ver con la educación pública vienen muy de largo y por eso tienen credibilidad, sin embargo, la huelga general no tiene credibilidad porque se convoca dos días después de que el presidente anuncie las elecciones", añade y concluye el periodista.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido