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hacia el 29N

Pablo Simón analiza el anime de Feijóo y el PP y la presencia de Begoña Gómez en campaña: "Es pura mercadotecnia"

El politólogo Pablo Simón analiza las estrategias de comunicación que se están usando para esta campaña electoral del 29N.

Simón

La campaña electoral para las elecciones generales del 29N acaba de arrancar y los partidos políticos echan el resto para conseguir convencer a la gente de que les vote, de que su candidatura es la mejor y en este 2026 se están usando nuevas técnicas y estrategias, muy centradas fundamentalmente para moverse en las redes sociales.

El PP ha tirado de factoría anime para presentar a Feijóo como un superhéroe: "Esto es Brasil", analiza el politólogo Pablo Simón. "Los que hayan seguido la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas habrán visto que los dos candidatos jugaban con anime también".

Por tanto, "el uso de inteligencia artificial y de deepfakes y en general el uso de este tipo de estrategias comunicativas, incluso me atrevería a decir, hasta tener a tu pareja en lo alto de un atril en un mitin, son todo elementos que estamos importando de otras democracias, esto es, es pura mercadotecnia", remata Simón.

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