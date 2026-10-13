Pepe Luis Vázquez, sobre la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla: "Evidencia el mayor fracaso en la gestión de una emergencia poliédrica en España"

El periodista critica la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria en Ceuta y sostiene que la visita de los Reyes evidencia años de inacción. Además, advierte de que la ciudad sigue lejos de recuperar la normalidad.

El periodista de 'La Razón' Pepe Luis Vázquez considera que la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla pone de manifiesto varios aspectos de la crisis migratoria y la gestión del Gobierno. A su juicio, la situación evidencia "el mayor fracaso en la gestión de una emergencia poliédrica en nuestro país".

El analista ha cuestionado, en primer lugar, que hayan tenido que pasar 19 años para que el jefe del Estado visite ambas ciudades autónomas. Desde el punto de vista diplomático, ha calificado esta ausencia de "prácticamente inentendible", al tratarse de dos ciudades españolas cuya soberanía, ha subrayado, "no está en cuestión de ninguna manera".

Vázquez también ha destacado los esfuerzos realizados durante las últimas semanas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para descongestionar los asentamientos ilegales en Ceuta, una situación que, según ha señalado, ha provocado el sufrimiento de los ciudadanos. Sin embargo, ha planteado una pregunta sobre el momento en que se han producido los desalojos: "¿Por qué se han llevado a cabo esos desalojos en las últimas semanas y no hace dos meses?".

Para el analista, la actuación del Ejecutivo demuestra que "jamás se tomó en serio esta crisis", ya fuera porque estaba "completamente desnortado" o porque no quiso afrontarla para evitar mostrar a los españoles la realidad de lo que estaba sucediendo. Una actitud que ha calificado de irresponsable, especialmente en un contexto en el que, ha advertido, las redes sociales hacen imposible ocultar lo que ocurre en territorio español.

Por último, Vázquez ha incidido en la falta de datos definitivos sobre la situación migratoria en Ceuta. "No sabemos la cifra exacta de inmigrantes que quedan en la ciudad a día de hoy", ha señalado. Por eso, ha advertido de que la marcha de los Reyes no debe servir para dar por cerrada la crisis: "Ceuta no ha recobrado la normalidad, está todavía muy lejos de recobrar su normalidad".

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