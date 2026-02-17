Ahora

Negociaciones en Extremadura

Vázquez señala la condición (en forma de metáfora) que pone Vox para hacer presidenta a Guardiola: "Ver su cabeza colgada de un pica"

El periodista Pepe Luis Vazquez analiza las negociaciones entre los 'populares' y los de Abascal que se están llevando a cabo en Extremadura casi dos meses después de celebrarse las elecciones. En el vídeo, todos los detalles.

Vázquez

El PP intenta hacer encaje de bolillos con Vox para conseguir su apoyo en Extremadura y Aragón. La líder extremeña, María Guardiola, este mismo lunes, se plegaba a Vox, en contra de lo que anteriormente había dicho, asegurando incluso que el feminismo que ella defiende es el mismo que el de Vox. Génova, además, aprieta a Guardiola para que consiga ya un pacto con los de Abascal.

El periodista Pepe Luis Vázquez tiene claro lo que quiere Vox de Guardiola: "La condición que pone Vox encima de la mesa para hacer presidenta a Guardiola es ver su cabeza colgada de un pica (metafóricamente hablando)". Los de Abascal, añade el periodista, "detestan profundamente a Guardiola desde aquella negociación de las elecciones de 2023, previa a las generales. Desde entonces la relación es mala".

Además, hay una "némesis personal entre Abascal y Guardiola y ellos están llevándola hasta el extremo", remata el periodista.

