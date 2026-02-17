Juanma Lamet: "Feijóo quería escenificar un cambio, pasa de dar manos libres a los barones a tutelar las negociaciones; y para dar ese golpe se afea a María Guardiola"

Para el periodista de 'El Mundo', este movimiento responde a una doble lógica: por un lado, el cambio de estrategia de Feijóo; por otro, la voluntad de "pagar el peaje" a Vox: "Ahora el PP está más dispuesto a pactar con ellos".

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'El Mundo', Juanma Lamet, ha dibujado con nitidez el clima interno que atraviesa el PP tras las elecciones en Extremadura y la crisis en torno a María Guardiola.

"Hay enfado en las dos partes", ha explicado Lamet, antes de situar el origen del conflicto en un giro estratégico de Alberto Núñez Feijóo. Según el periodista, el líder popular ha querido escenificar un cambio profundo: pasar de conceder plena autonomía a los barones territoriales —una dinámica que él mismo practicó durante años en Galicia— a supervisar y tutelar directamente las negociaciones. "Y para dar ese golpe sobre la mesa, se utiliza el caso de María Guardiola, a la que se le afea estar aireando las conversaciones y concediendo entrevistas", ha señalado.

Para Lamet, este movimiento responde a una doble lógica: por un lado, el cambio de estrategia de Feijóo; por otro, la voluntad de "pagar el peaje" a Vox. "Ahora el PP está más dispuesto a pactar con ellos y a asumir el relato de que esto es lo que han votado los españoles en las urnas y que hay que ordenar esa mayoría", ha afirmado.

Pero el coste interno es alto. En el PP extremeño, ha relatado Lamet, "hay un enfado terrible". Los chats internos, ha asegurado, "bullían y echaban humo" con mensajes de indignación explícita: 'Luego querrán que les peguemos los carteles en las generales'. Un malestar que no se limita al adversario político: "Hay fuego enemigo para Guardiola, pero también fuego amigo".

Sobre la situación personal de la dirigente extremeña, Lamet ha apuntado a un punto de inflexión claro. "Es el jueves de la semana pasada cuando María Guardiola entra en colapso", ha explicado. Percibe que no se le hace caso desde la dirección nacional y que choca contra un muro. Las negociaciones con Vox, detalló, se han reducido a tres reuniones muy breves, de apenas veinte minutos, sin avances reales.

Ese bloqueo alimenta los temores dentro del PP regional. "Empiezan a aparecer fantasmas", dijo Lamet, ante la sospecha de que Vox quiera cumplir lo anunciado por Santiago Abascal al inicio de la campaña: cobrarse la cabeza política de Guardiola a cambio de la gobernabilidad de Extremadura. Una hipótesis que el periodista ha zanjado con una advertencia contundente: "A quien ha obtenido el 43% de los votos no puede apartarlo quien solo ha logrado el 17%".

