Pedro Vallín, sobre la huelga general: "No es exactamente contra la oposición, sino contra el posible Gobierno venidero (PP y Vox)"

El periodista Pedro Vallín analiza la convocatoria de la huelga general que han convocado los sindicatos tras tumbar las derechas los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados.

Tras tumbar las derechas los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados, la huelga general impulsada por el Sindicato de Inquilinas se celebrará finalmente este mes de noviembre y antes de las elecciones generales anticipadas del 29N.

Aunque los sindicatos aseguran que la huelga general por la vivienda, los salarios y la pérdida de poder adquisitivo no va contra nadie, el Gobierno de España ha dejado claro que es contra la oposición.

El periodista Pedro Vallín recuerda que hace justo una semana, en este mismo programa, decía que 'lo que está en disputa es de quién es la calle'.

"Durante los últimos meses, habíamos vivido una legislatura donde las banderas de España y los insultos al presidente del Gobierno eran la constante en las manifestaciones que veíamos. Sin embargo, eso se rompe con la acampada de Sol", explica el periodista.

La acampada, asegura, es "una inyección de autoestima para la izquierda y que pone en juego el asunto principal en toda campaña electoral, que es la movilización, si la izquierda estaba o no desmovilizada".

Por tanto, esta huelga general es "una gran noticia para el Gobierno de coalición progresista", porque "básicamente, independientemente de que incluso responsabilicen al Gobierno de la política de vivienda, lo que estás haciendo es movilizar al votante de izquierdas y movilizar la agenda social que es la que conviene al Gobierno", argumenta Vallín.

Por tanto, y a su juicio, "no es exactamente una huelga contra la oposición, es más bien una huelga contra el posible Gobierno venidero (PP y Vox), como aquellas manifestaciones que recorrieron el mundo antes de que empezara la guerra de Irak". Esto es, antes de que empezara la invasión de Irak en 2002-2003 ya había manifestaciones por todas las capitales del mundo contra la guerra.

En este sentido, añade y concluye el periodista, "el PP y Vox no se hacen ningún favor si los primeros temas de los que se ponen a hablar, cuando se anuncian unas elecciones generales, son acabar con el sistema nacional de pensiones y reducir los derechos laborales para que volvamos a tener que trabajar con fiebre como si fuéramos un país de desdentados y analfabetos".

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