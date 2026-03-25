Pedro Vallín, sobre Feijóo: "Desconocemos por completo cuáles son las líneas estratégicas de la política exterior del que aspira a ser presidente"

El periodista y escritor Pedro Vallín analiza las posiciones del Gobierno y la oposición en la guerra de Irán, en plena celebración del monográfico sobre la guerra de Irán en el Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a insistir en el 'No a la guerra' de Irán en un pleno monográfico sobre la guerra de Irán que se celebraba este miércoles en el Congreso de los Diputados. Igualmente, y como comenta Antonio García Ferreras, el presidente ha dicho en más de una ocasión que no va a cometer los mismos errores que cometió José María Aznar en 2003.

Pero es que realmente "aquello [de Aznar] fue un intento de subir los peldaños de la historia de tres en tres de la mano del presidente norteamericano, haciendo de comparsa. Y eso fue quizás lo más dramático", reacciona el periodista y escritor Pedro Vallín.

Ahora, asegura que estamos en una situación completamente diferente, porque "la posición del Gobierno español ha virado la posición del resto". Es decir, tras la posición de Pedro Sánchez se han posicionado después muchos países de Europa, entre ellos la Italia de la ultraderechista, Meloni.

Por ello, añade Vallín, que es llamativo que "en este momento convulso en el que el mundo está en plena transformación, desconozcamos por completo cuáles son las líneas estratégicas de la política exterior del que aspira a ser presidente del Gobierno pronto". "Mi sensación es que con todos los acontecimientos internacionales (también es verdad que es difícil reaccionar a las iniciativas de Trump) está siempre situado entre el último defensa y el portero pidiendo el balón", concluye.

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