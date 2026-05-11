Pedro Vallín destaca lo que más le preocupa de la actitud de Clavijo con la polémica de las ratas: "Fomentar el miedo es transmitir una idea equivocada"

El periodista Pedro Vallín analiza la actitud del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con el operativo preparado para que el crucero fondease en Tenerife, una indicación propuesta por la OMS.

Fernando Clavijo dice "no darse por aludido" ante las críticas por su 'teoría' sobre las ratas que nadan y explica, en unas declaraciones, por qué nadie del gobierno autonómico de Canarias estaba presente en el operativo que comenzó este domingo de madrugada.

"Yo este operativo lo seguí desde la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias. Entiendo que los políticos que no tienen responsabilidades directas en operativos de tanta complejidad no debemos estar estorbando. Aquello no es un plató, no es un show reality, sino realmente es un operativo muy complejo en el que tienen que estar quienes tienen que tomar la decisión", afirma Clavijo.

Tras escuchar estas palabras, y haber comentado ya en el debate de Al Rojo Vivo, lla polémica de Clavijo sobre las "ratas nadadoras" del hantavirus, y haber incluso explicaya ya la explicación científica al respecto, el periodista Pedro Vallín señala que hay una cosa que es lo que más me preocupa [de la actitud del presidente canario], incluso más, dice, que la de intentar sacar tajada política.

"Lo que más me preocupa de la posición del presidente de Canarias es que fomentar el miedo es transmitir una idea equivocada a la sociedad. No existe la sociedad de riesgo cero. Por lo tanto, en cualquier momento, como nos pasó con la pandemia, puede aparecer un virus mutado que, de repente, no se contagie como pensábamos que se contagiaba, etc. Lo que existen son protocolo, y los protocolos se van ajustando en función de las probabilidades de que haya una determinada forma de contagio", afirma contundente Vallín.

Y para comentar y analizar todo esto de las ratas nadadores, el periodista pone una anécdota de cuando estuvo trabajando en Asturias, en el periódico La Nueva España. Cuenta que un compañero suyo llamaba siempre al Seprona para pedir noticias de los parques y preguntaba: ¿Vosotros no descartan que haya furtivos entrando en el parque a cazar rebecos fuera de temporada? Prudentemente, el hombre del Seprona decía que no lo descartaba.

Pero claro, "cuando se encontró ya por séptima vez con el titular de 'el Seprona no descarta la posibilidad de que los furtivos estén matando rebecos fuera de temporada', la siguiente vez que llamo mi compañero, dijo: 'Tampoco descarto que las ranas críen pelo, pero no lo considero una probabilidad alta'. Pues esto es un poco así", finaliza Vallín con su anécdota, señalando que "hay que ser muy mesurados y sosegados con los riesgos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.