Mario Viciosa explica la polémica de las ratas y el hantavirus: "Solo hay un tipo de ratón que puede ser portador de este virus: el ratón colilargo, y éste no nada en el mar"

El periodista Mario Viciosa explica, a nivel científico, toda la polémica que introdujo el presidente de Canarias de si podía haber ratas en el crucero y si estas podían nadar hasta la costa. En el vídeo completa su intervención.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asegura "no darse por aludido" ante las críticas por su 'teoría' sobre las ratas que nadan, después de que el sábado por la noche, apenas cinco horas antes de que llegase el barco a Tenerife, dijese que no iba a fondear en su isla.

Para el periodista Mario Viciosa, jefe de Ciencia de Newtral.es, toda esta polémica del presidente canario le parece que es como "retrotraernos al siglo XIV y la época de la peste". Vamos por partes, pues.

"¿Las ratas nadan? Sí, las ratas nadan muy bien, pero las ratas son reservorios de ningún hantavirus, solo del de Seúl, que es una forma leve y está, por ahora, muy lejos. Y en estos momentos, no estamos hablando de este hantavirus, sino que estamos hablando del hantavirus de los Andes", asegura Viciosa. Por tanto, no, las ratas no son portadoras ni transmiten esta enfermedad cardiopulmonar del hantavirus de los Andes.

En este caso, en el caso del hantavirus de los Andes (el afectado en el crucero), explica el periodista, "solo hay un tipo de ratón que puede ser portador de este virus, que se llama ratón colilargo". La variante hallada en los pacientes del crucero testados coincide con la que transmiten los colilargos (Oligoryzomys longicaudatus).

Así, Viciosa, que ha estado hablando esta semana con la mayor investigadora del ratón coli, la doctora Isabel Gómez Villafañe (IEGEBA-CONICET), que lleva años cazándolos y analizándolos, y estudiando por dónde se distribuye, asegura, que según esta experta, "que este ratón se suba a un barco ya es extraño, porque no habita normalmente en los puertos".

Y en segundo lugar, "éste es un ratón de campo que, en concreto, viven en regiones, muy documentadas desde 1999, de bosques andino patagónicos, el delta del río Paraná, e incluso se los ha llegado a ver en Tierra del Fuego, de ahí la hipótesis del vertedero, que pudieran haber bajado, por ejemplo, por temas de cambio climático; pero eso dista mucho de subirse a un barco", detalla Viciosa.

Y además, "¿por qué iba a saltar un ratón de un barco? Va a saltar si está asustado de algo, si no se hace nada malo en un barco no va a saltar", afirma el periodista, aludiendo a las explicaciones de esta científica.

Ahora bien, por el momento, "sabemos que en este barco, según la inspección de OMS, no se ha encontrado ningún ratón. Y si lo tuviéramos, habría medidas, porque eso está protocolizado para que precisamente no salte". Pero lo más importante, "este tipo de ratón no es nadador de mar".

Con más detalle, según le explicaba esta experta, es que en su equipo de trabajo habían visto alguna vez a un ratón colilargo nadar en época de inundaciones, apenas unos metros para intentar no ahogarse y, al final a lo mejor se ahoga. Es decir, "no es un nadador de mar. No es una rata, es muy chiquitito", insiste el experto.

Es más, y para concluir, Viciosa sentencia que "si aparecen ratas, imaginémonos en este puerto o en cualquier otro, no pensemos automáticamente en hantavirus: pueden ser otras cosas, pero desde luego, el hantavirus de los Andes no".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.