Pedro Rodríguez, sobre por qué Trump no ha explicado antes el ataque a Irán: "Ha ocultado el debate deliberadamente"

Donald Trump podría dirigirse a los estadounidenses en las próximas horas tras el ataque coordinado con Israel contra Irán. Hasta ahora, el presidente de EEUU se ha comunicado mediante un vídeo grabado previamente en su residencia de Mar-a-lago, difundido a través de Truth Social. Se espera que las primeras explicaciones en vivo se produzcan pronto. Según el profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez, Trump debería haber justificado el ataque y recabado apoyo parlamentario. Rodríguez critica que la administración haya evitado el debate, incapaz de ofrecer argumentos racionales para sus acciones.

Informaciones de última hora a las que ha tenido acceso la redacción de laSexta apuntan a que es posible que Donald Trump se dirija a los estadounidenses en las próximas horas por primera vez tras el ataque coordinado con Israel que EEUU ha lanzado contra Irán.

El periodista Antonio Campos recuerda en Al Rojo Vivo que hasta ahora, "lo que hemos escuchado" del presidente de EEUU "se corresponde con un vídeo grabado". "Es una intervención que él había previamente preparado y que se ha lanzado después de confirmarse el ataque", detalla.

Por tanto, "las primeras explicaciones en vivo y en directo" se espera que sea en las próximas horas, en cuanto amanezca. El presidente se encuentra en su residencia de fin de semana en Mar-a-lago (Florida), donde también había grabado el discurso que ha publicado y difundido a través de su propia red social Truth Social.

"Es la presidencia de EEUU al revés", opina el profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez en el plató del programa de laSexta. A su juicio, Trump tendría que haber explicado en estas últimas semanas "cuál es la justificación para hacer esto ahora y cuál es el cálculo de riesgos", además de "recabar apoyo parlamentario".

"Esta es una guerra en la que la administración Trump deliberadamente ha ocultado y evitado el debate, porque son incapaces de ofrecer un argumento más o menos racional para lo que estamos viendo", sentencia el experto.

