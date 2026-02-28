Pedro Rodríguez, sobre el ataque contra Irán: "Aquí no son medias tintas, no es dar un susto, es a por todas"

¿Por qué es importante?El profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez analiza en un especial de Al Rojo Vivo el ataque de EEUU e Israel a Irán: "Se ha impuesto esta idea de que con un mínimo coste se puede conseguir un cambio de régimen".

Donald Trump ha anunciado hace apenas unas horas una operación militar "masiva" -conjunta con Israel- con el objetivo de "aniquilar" y "destrozar" al régimen de los ayatolás en Irán. "Estados Unidos está llevando a cabo una operación a gran escala y continuada para impedir que la dictadura malvada radical amenace al país y al núcleo de nuestro interés de seguridad nacional. Vamos a destruir sus misiles y enterrar su industria de misiles. Va a ser totalmente destrozada. Vamos a aniquilar a su Armada", ha asegurado en su red social.

Una decisión que ha sorprendido a algunos expertos, ya que "EEUU e Irán estaban negociando", tal y como señala Antonio G. Ferreras en un especial de Al Rojo Vivo que analiza en profundidad las causas y consecuencias del ataque. Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales señala que "hay otra dinámica que se ha impuesto a la de las negociaciones" tras "lo bien que le ha salido" a la administración Trump "la intervención en Venezuela" y "lo bien que les va a salir la intervención en Cuba".

"Esta idea de que, con un mínimo coste, se puede conseguir un cambio de régimen, al final se ha impuesto", señala el experto en el plató del programa de laSexta. Destaca además que Trump va "a por todas": "Es cambio de régimen, acabar con el programa nuclear, acabar con el arsenal de misiles del programa de misiles de Irán... es todo, y por supuesto, también su influencia regional, el llamado 'arco de la resistencia'".

"Aquí no son medias tintas, no es darle un susto a los ayatolás para que se sienten y concedan", insiste.

