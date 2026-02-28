Sonia Sánchez, tras el ataque de Israel y EEUU a Irán: "Hay una percepción compartida de que era ahora el momento de atacar"

La colaboradora ha explicado que ambos países han aprovechado la difícil situación interna iraní y sus "reticencias" a reducir su programa nuclear para efectuar la ofensiva contra Teherán.

Estados Unidos e Israel han realizado este sábado un ataque conjunto contra Irán. Una ofensiva militar que, para Sonia Sánchez, "está abriendo esta fase es el fin de la diplomacia cañonera".

"Lo que está abriendo esta fase es el fin de la diplomacia cañonera que habíamos visto en este contexto de negociaciones contra el programa nuclear iraní y ahora el paso a una guerra abierta. También Netanyahu ha hecho un llamado a las minorías dentro de Irán para que aprovechen esta ocasión y se rebelen y efectúen ese cambio de régimen", ha afirmado en Al Rojo Vivo.

La colaboradora ha apuntado que ambos países han considerado que "ahora es el momento en el que lo ven (al régimen ayatolá) como débil". Y es que, como ha enumerado, son varios los problemas que asolan a Teherán: "Tienen una situación interna muy difícil, con una situación económica que viene arrastrando por las sanciones muy complicada, tiene una situación compleja en cuanto a crisis medioambientales, una ruptura social que hemos visto en el último mes".

"Hay una percepción compartida de que era ahora el momento de atacar aprovechando la reticencia iraní a acordar un acuerdo para reducir su programa nuclear y otras demandas que había en estos momentos", ha concluido Sánchez.

