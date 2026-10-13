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Pablo Simón, sobre Vox tras sus declaraciones sobre las pensiones: "Hablar de ellas les puede terminar cortocircuitando su crecimiento"

El politólogo Pablo Simón analiza electoralmente el posible estancamiento en las encestas que podría tener Vox tras las declaraciones que han hecho sobre las pensiones algunos miembros del partido ultra como José María Figaredo.

Pablo Simón

José María Figaredo, secretario general de Vox, criticaba al sistema de pensiones calificándolo de "zombie": "Lo han quebrado. Habría que dibujar un modelo de pensiones mixto, que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización", aseguraba el de Vox. Unas declaraciones que podrían no sentar muy bien a los pensionistas, que son un elemento clave en las elecciones.

Según analiza en Al Rojo Vivo el politólogo Pablo Simón, los pensionistas "son un colectivo importante". Es decir, "si cogemos a los de más de 60 años, porque yo aquí incluyo no solo personas que se han jubilado, también personas que están próximas a la jubilación, a las cuales también esta cuestión les afecta, hablamos de unos 12 millones de votantes".

Y además, afirma, "sabemos que la distribución del voto que tienen es particularmente bipartidista. Y esto nos ayuda a entender también por qué tanto PP como PSOE mantienen una posición muy prudente sobre estos temas (...) y por qué Vox está en una posición ambivalente, porque por una parte crece, pero también es cierto que el segmento electoral por edades de su votante es más joven".

Por lo tanto, "esto le hace estar (a Vox) en una posición más intermedia, porque, por un lado un lado, les gustaría hablar más de la motosierra de Milei, en términos de recortes, ajuste del gasto, etc., pero, por otro lado, si quieren continuar creciendo electoralmente en el electorado de la derecha, tienen que cambiar la composición demográfica de su votante y, por lo tanto, aspirar también a penetrar de manera más relevante entre el electorado mayor".

De modo que "el hablar de pensiones les puede terminar cortocircuitando ese crecimiento", concluye Simón.

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